Музыканта группы One Direction задержали за драку с папарацци в аэропорту

Луи Томлинсона задержали после потасовки с фотографом в международном аэропорту
Лос-Анджелеса.
Как сообщает журнал People, музыканта англо-ирландской группы One Direction Луи Томлинсона задержали после драки в аэропорту Лос-Анджелеса. 25-летний певец набросился с кулаками на фотографа, который без разрешения пытался его сфотографировать.
Журналисты сообщили, что Томлинсон прилетел в Лос-Анджелес вместе с девушкой. Когда же фотограф начал делать снимки пары, музыкант якобы набросился на него с кулаками. Фотограф упал и ударился головой.
Музыкант был задержан и доставлен в полицейский участок. Позже его отпустили. Теперь Луи Томлинсон будет обязан явиться на слушание в суде, которое состоится в конце марта.
Мартин Зингер, адвокат Луи Томлинсона: «Папарацци спровоцировали стычку, которая произошла с Луи в аэропорту этим утром. Это не первый и не последний случай, когда из-за папарацци возникала потасовка со звездой. Пока шла стычка с папарацци, еще три человека атаковали его девушку, и он пришел ей на помощь».
Основанная в 2010 году англо-ирландская группа One Direction является одной из самых высокооплачиваемых в мире. Кроме Томлинсона в состав бой-бэнда также входят исполнители Гарри Стайлс, Найл Хоран и Лиам Пейн.
Журналисты сообщили, что Томлинсон прилетел в Лос-Анджелес вместе с девушкой. Когда же фотограф начал делать снимки пары, музыкант якобы набросился на него с кулаками. Фотограф упал и ударился головой.
Музыкант был задержан и доставлен в полицейский участок. Позже его отпустили. Теперь Луи Томлинсон будет обязан явиться на слушание в суде, которое состоится в конце марта.
Мартин Зингер, адвокат Луи Томлинсона: «Папарацци спровоцировали стычку, которая произошла с Луи в аэропорту этим утром. Это не первый и не последний случай, когда из-за папарацци возникала потасовка со звездой. Пока шла стычка с папарацци, еще три человека атаковали его девушку, и он пришел ей на помощь».
Основанная в 2010 году англо-ирландская группа One Direction является одной из самых высокооплачиваемых в мире. Кроме Томлинсона в состав бой-бэнда также входят исполнители Гарри Стайлс, Найл Хоран и Лиам Пейн.
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