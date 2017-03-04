Овечкин поработал разносчиком пиццы: видео

Знаменитый нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в благотворительной акции.
Российский форвард поработал разносчиком пиццы и самостоятельно доставил заказы к трем домам.
Впрочем, не все узнали в простом курьере звезду хоккея. Так, одна из женщин, которой Овечкин привез пиццу, призналась, что просто не интересуется спортом.
Впрочем, другие клиенты были в восторге, когда поняли, что пиццу им привез Овечкин.
В рамках акции один доллар с каждого заказа уходил в благотворительный фонд. Россиянин также принял участие в готовке некоторых пицц.
Впрочем, не все узнали в простом курьере звезду хоккея. Так, одна из женщин, которой Овечкин привез пиццу, призналась, что просто не интересуется спортом.
Babysitter doesn’t do sports. So we’re 1 for 2. Haha… pic.twitter.com/cv5RTOBxRL— Tarik El-Bashir (@TarikCSN) 3 марта 2017 г.
Впрочем, другие клиенты были в восторге, когда поняли, что пиццу им привез Овечкин.
Here’s Ovi’s first delivery. (Warning: there’s a little NSFW language. Haha.) @PapaJohns_DMV pic.twitter.com/2xEU8xrQup— Tarik El-Bashir (@TarikCSN) 3 марта 2017 г.
That’s more like it. @PapaJohns_DMV pic.twitter.com/oHXtxMy0EY— Tarik El-Bashir (@TarikCSN) 3 марта 2017 г.
В рамках акции один доллар с каждого заказа уходил в благотворительный фонд. Россиянин также принял участие в готовке некоторых пицц.
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