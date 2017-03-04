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  • 04.03, 23:44
Овечкин поработал разносчиком пиццы: видео. Овечкин, США, благотворительность, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Овечкин поработал разносчиком пиццы: видео

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Овечкин поработал разносчиком пиццы: видео

Овечкин поработал разносчиком пиццы: видео

    Знаменитый нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в благотворительной акции.

    Российский форвард поработал разносчиком пиццы и самостоятельно доставил заказы к трем домам.

    Впрочем, не все узнали в простом курьере звезду хоккея. Так, одна из женщин, которой Овечкин привез пиццу, призналась, что просто не интересуется спортом.


    Впрочем, другие клиенты были в восторге, когда поняли, что пиццу им привез Овечкин.




    В рамках акции один доллар с каждого заказа уходил в благотворительный фонд. Россиянин также принял участие в готовке некоторых пицц.

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