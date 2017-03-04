Овечкин поработал разносчиком пиццы: видео

Babysitter doesn’t do sports. So we’re 1 for 2. Haha… pic.twitter.com/cv5RTOBxRL — Tarik El-Bashir (@TarikCSN) 3 марта 2017 г.

Российский форвард поработал разносчиком пиццы и самостоятельно доставил заказы к трем домам.Впрочем, не все узнали в простом курьере звезду хоккея. Так, одна из женщин, которой Овечкин привез пиццу, призналась, что просто не интересуется спортом.Впрочем, другие клиенты были в восторге, когда поняли, что пиццу им привез Овечкин.В рамках акции один доллар с каждого заказа уходил в благотворительный фонд. Россиянин также принял участие в готовке некоторых пицц.