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  • 04.03, 22:12

По убитой в Туве семье из четырех человек объявят траур

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По убитой в Туве семье из четырех человек объявят траур

По убитой в Туве семье из четырех человек объявят траур

Глава Тувы призвал объявить в городе Ак-Довурак, где была убита семья из четырех человек, траур.

Днем траура Шолбан Кара-оол предложил объявить 6 марта.

Он также отметил, что сейчас «вся Тува скорбит по невинным детям», и призвал местные власти позаботиться о старшей дочери, которая в ночь преступления находилась в Кызыле.

Комок в горле. Жаль малышек, убитых зверски в собственном доме. Жаль молодую мать, которая стояла на страже семейного бл…

Опубликовано Шолбаном Карой-оолом 4 марта 2017 г.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что после тушения пожара в пятиэтажном доме в городе Ак-Довурак были найдены тела 35-летних супругов, а также их дочерей 4 и 6 лет.

По подозрению в совершении преступления были задержаны две местные жительницы — сестры 19 и 25 лет. По версии следствия, накануне женщины после застолья и ссоры расправились с хозяином квартиры, его женой и двумя дочками. Чтобы скрыть следы преступления, убийцы устроили пожар.




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