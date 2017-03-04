Вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин на востоке Москвы

Сотрудники полиции ищут грабителей, совершивших разбойное нападение на магазин ювелирных изделий на востоке Москвы.
Инцидент произошел около 19:00 на 11-й Парковой улице в столице. В ювелирный магазин вошли трое злоумыщленников в масках и, угрожая пистолетом, похитили с витрин ювелирные изделия, после чего скрылись на автомобиле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По имеющимся данным, посетители и сотрудники магазина во время налета не пострадали.
Сейчас на месте ограбления работает оперативно-следственная группа. Для поиска грабителей введен план «Перехват».
По имеющимся данным, посетители и сотрудники магазина во время налета не пострадали.
Сейчас на месте ограбления работает оперативно-следственная группа. Для поиска грабителей введен план «Перехват».
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