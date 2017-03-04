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  • 04.03, 20:42

Вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин на востоке Москвы

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Вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин на востоке Москвы

Вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин на востоке Москвы

Сотрудники полиции ищут грабителей, совершивших разбойное нападение на магазин ювелирных изделий на востоке Москвы.

Инцидент произошел около 19:00 на 11-й Парковой улице в столице. В ювелирный магазин вошли трое злоумыщленников в масках и, угрожая пистолетом, похитили с витрин ювелирные изделия, после чего скрылись на автомобиле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По имеющимся данным, посетители и сотрудники магазина во время налета не пострадали.

Сейчас на месте ограбления работает оперативно-следственная группа. Для поиска грабителей введен план «Перехват».

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