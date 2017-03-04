«Любовь с ограничениями»: актер Прилучный раскрыл секреты новой комедии

Актер Павел Прилучный пришел в студию «Центрального телевидения» и рассказал о картине «Любовь с ограничениями», которая выходит в прокат на следующей неделе.
В фильме Павел Прилучный играет роль молодого авантюриста, который решил прикинуться инвалидом, чтобы устроиться в компанию «ГазНАШ» и обмануть работодателя.
В студии «Центрального телевидения» Павел Прилучный рассказал, как ему пришлось учиться жить в инвалидном кресле. Также актер ответил на вопросы о том, не боялся ли он попасть под вал критики и услышать в обвинения в том, что создатели фильма смеются над инвалидами.
Премьерный показ фильма уже прошел в реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями. А уже 9 марта «Любовь с ограничениями» выйдет в широкий прокат.
В студии «Центрального телевидения» Павел Прилучный рассказал, как ему пришлось учиться жить в инвалидном кресле. Также актер ответил на вопросы о том, не боялся ли он попасть под вал критики и услышать в обвинения в том, что создатели фильма смеются над инвалидами.
Премьерный показ фильма уже прошел в реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями. А уже 9 марта «Любовь с ограничениями» выйдет в широкий прокат.
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