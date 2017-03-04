Ты супер!
Ты супер! 6+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.03, 20:42

США подтвердили гибель более 20 мирных жителей Сирии и Ирака от авиаударов коалиции

1 комментарий

США подтвердили гибель более 20 мирных жителей Сирии и Ирака от авиаударов коалиции

США подтвердили гибель более 20 мирных жителей Сирии и Ирака от авиаударов коалиции

Командование США на Ближнем Востоке подтвердило гибель не менее 21 мирного жителя во время военных действий в Сирии и Ираке, начиная с января 2017 года.

Информацию о гибели мирных жителей обнародовал сегодня штаб военной операции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

В докладе штаба указывается, что причиной гибели мирных жителей стали непреднамеренные авиаудары коалиции, возглавляемой США, передает РИА Новости.

Из сообщения штаба: «Девять докладов о жертвах были оценены как достоверные. В результате непреднамеренных ударов погиб 21 и получили ранения два мирных жителя.

При этом в штабе отметили, что, „несмотря на усилия, которые коалиция предпринимает для поражения военных объектов таким образом, чтобы минимизировать риски для гражданского населения, в некоторых случаях избежать жертв не представляется возможным“».

Сообщается, что в январе силы коалиции нанесли в Ираке и Сирии 27 авиаударов, в 19 из которых могли пострадать мирные жители. Ранее в десяти подобных случаях были подтверждены факты гибели людей.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru