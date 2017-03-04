США подтвердили гибель более 20 мирных жителей Сирии и Ирака от авиаударов коалиции

Командование США на Ближнем Востоке подтвердило гибель не менее 21 мирного жителя во время военных действий в Сирии и Ираке, начиная с января 2017 года.
Информацию о гибели мирных жителей обнародовал сегодня штаб военной операции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.
В докладе штаба указывается, что причиной гибели мирных жителей стали непреднамеренные авиаудары коалиции, возглавляемой США, передает РИА Новости.
Из сообщения штаба: «Девять докладов о жертвах были оценены как достоверные. В результате непреднамеренных ударов погиб 21 и получили ранения два мирных жителя.
При этом в штабе отметили, что, „несмотря на усилия, которые коалиция предпринимает для поражения военных объектов таким образом, чтобы минимизировать риски для гражданского населения, в некоторых случаях избежать жертв не представляется возможным“».
Сообщается, что в январе силы коалиции нанесли в Ираке и Сирии 27 авиаударов, в 19 из которых могли пострадать мирные жители. Ранее в десяти подобных случаях были подтверждены факты гибели людей.
В докладе штаба указывается, что причиной гибели мирных жителей стали непреднамеренные авиаудары коалиции, возглавляемой США, передает РИА Новости.
Из сообщения штаба: «Девять докладов о жертвах были оценены как достоверные. В результате непреднамеренных ударов погиб 21 и получили ранения два мирных жителя.
При этом в штабе отметили, что, „несмотря на усилия, которые коалиция предпринимает для поражения военных объектов таким образом, чтобы минимизировать риски для гражданского населения, в некоторых случаях избежать жертв не представляется возможным“».
Сообщается, что в январе силы коалиции нанесли в Ираке и Сирии 27 авиаударов, в 19 из которых могли пострадать мирные жители. Ранее в десяти подобных случаях были подтверждены факты гибели людей.
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