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  • 04.03, 22:12
Собачья гадость: почему каждую весну улицы Москвы превращаются в «минное поле». животные, собаки, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Собачья гадость: почему каждую весну улицы Москвы превращаются в «минное поле»

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Собачья гадость: почему каждую весну улицы Москвы превращаются в «минное поле»

Собачья гадость: почему каждую весну улицы Москвы превращаются в «минное поле»

    Когда в Россию придет мода убирать за своими четвероногими друзьями — неизвестно. Каждую весну в наших дворах одна и та же картина: снег тает, а под ним вместо подснежников — минное поле. Пока что в большинстве российских городов уборка за своими питомцами — дело сугубо добровольное. Но уже в следующем году нерадивым собачникам могут накрутить хвосты.

    Если Госдума примет во втором чтении закон «об ответственном обращении с животными», то владельцам за оставленную после прогулки «кучу собачьих неожиданностей» придется дорого заплатить: от трех до четырех тысяч за первое нарушение! А если попался повторно — то уже от 10 до 20 тысяч рублей. Почти европейские цены!

    Есть вероятность, что штрафы ничего не изменят: к каждому собачнику полицейского не приставишь. А последние опросы показывают: своих меньших братьев мы любим, но не настолько, чтобы взять проблему в свои руки и донести ее до мусорки. 10% собаководов чистосердечно признались: никакой закон не заставит их пачкаться, пусть, мол, этим занимаются дворники — они зарплату получают. Так что все псу под хвост, пока россияне собачатся насчет того, кто должен убирать за их домашними животными.

    16 тонн собачьей радости ежедневно появляется к вечеру на улицах в одной только Москве. На самом деле это не цветочки — это мины, причем замедленного действия! Самый настоящий рассадник паразитов, которых мы заносим на своих ботинках прямо в дом. Токсокароз — страшнейшее заболевание, при котором паразиты поражают почки, печень и даже головной мозг человека. В 20% процентах случаев приводит к летальному исходу. Симптомы заболевания — высокая температура, головные боли, рези в животе, сыпь, судороги. А еще личинки эхинококка — заражение этими паразитами приводит к нарушению функции почек, затрудненному дыханию, кашлю с кровью, и даже психическим расстройствам. Но похоже все эти ужасы собаководов не пугают.

    По всей Европе эту проблему решают специальные контейнеры. Но для России эта практика — крайне редкая.

    Подробности — в сюжете программы «Двойные стандарты».

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