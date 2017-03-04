Погоня за модой: полезное увлечение или опасная зависимость

Бездумные покупки — это, конечно, плохо, но без тщательно продуманного гардероба не обойтись. Так что же лучше — следовать моде или не обращать на нее внимание?
С утра открываете шкаф и понимаете, что вещей много, а надеть нечего? Все выходные проводите в торговых центрах? Тратите на обновки половину зарплаты? Поздравляем: вы — шопоголик. Эту болезнь еще 100 лет назад диагностировал немецкий психиатр Эмиль Крепелин — он приравнял новый недуг к другим видам зависимости — алкоголизму и наркомании. И хоть Всемирная организация здравоохранения пока не торопится включить шопоголизм в официальный реестр заболеваний, пришло время бить тревогу. Каждый 20-й житель Земли — раб вещей. И индустрия моды охотно этим пользуется. Нам говорят, что вчерашние покупки уже устарели и заставляют снова и снова выбрасывать деньги на одежду, которая нам не нужна.
Но что плохого в том, что сегодняшние бренды еженедельно предлагают нам что-то новенькое? Прекрасная возможность всегда оставаться на пике. Людям, одетым с иголочки, — море по колено, ведь мы подсознательно подстраиваем свое поведение под выбранный наряд. Это доказали американские психологи из Колумбийского университета. Да и старинную пословицу «по одежке встречают» никто пока не отменял.
Более того, китайские ученые выяснили, что даже малые дети обращают внимание на то, как одет их собеседник. К тому, кто лучше выглядит, и доверия больше. 79% россиян до сих пор этого не поняли и продолжают экономить на шоппинге. А ведь вместо того, чтобы откладывать деньги на черный день, лучше купить новые туфли Возможно, тогда и черный день никогда не наступит.
Однако у модной индустрии есть и другая, не глянцевая сторона. Руки производителей одежды — по локоть в крови. Их не волнуют твои потребности. Единственная задача — продать тебе дешевку по максимально высокой цене.
Подробнее о моде и шопоголиках — в программе «Двойные стандарты».
Но что плохого в том, что сегодняшние бренды еженедельно предлагают нам что-то новенькое? Прекрасная возможность всегда оставаться на пике. Людям, одетым с иголочки, — море по колено, ведь мы подсознательно подстраиваем свое поведение под выбранный наряд. Это доказали американские психологи из Колумбийского университета. Да и старинную пословицу «по одежке встречают» никто пока не отменял.
Более того, китайские ученые выяснили, что даже малые дети обращают внимание на то, как одет их собеседник. К тому, кто лучше выглядит, и доверия больше. 79% россиян до сих пор этого не поняли и продолжают экономить на шоппинге. А ведь вместо того, чтобы откладывать деньги на черный день, лучше купить новые туфли Возможно, тогда и черный день никогда не наступит.
Однако у модной индустрии есть и другая, не глянцевая сторона. Руки производителей одежды — по локоть в крови. Их не волнуют твои потребности. Единственная задача — продать тебе дешевку по максимально высокой цене.
Подробнее о моде и шопоголиках — в программе «Двойные стандарты».
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