Ты супер!
Ты супер! 6+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.03, 22:12
Погоня за модой: полезное увлечение или опасная зависимость. мода, одежда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Погоня за модой: полезное увлечение или опасная зависимость

комментировать

Погоня за модой: полезное увлечение или опасная зависимость

Погоня за модой: полезное увлечение или опасная зависимость

    Бездумные покупки — это, конечно, плохо, но без тщательно продуманного гардероба не обойтись. Так что же лучше — следовать моде или не обращать на нее внимание?

    С утра открываете шкаф и понимаете, что вещей много, а надеть нечего? Все выходные проводите в торговых центрах? Тратите на обновки половину зарплаты? Поздравляем: вы — шопоголик. Эту болезнь еще 100 лет назад диагностировал немецкий психиатр Эмиль Крепелин — он приравнял новый недуг к другим видам зависимости — алкоголизму и наркомании. И хоть Всемирная организация здравоохранения пока не торопится включить шопоголизм в официальный реестр заболеваний, пришло время бить тревогу. Каждый 20-й житель Земли — раб вещей. И индустрия моды охотно этим пользуется. Нам говорят, что вчерашние покупки уже устарели и заставляют снова и снова выбрасывать деньги на одежду, которая нам не нужна.

    Но что плохого в том, что сегодняшние бренды еженедельно предлагают нам что-то новенькое? Прекрасная возможность всегда оставаться на пике. Людям, одетым с иголочки, — море по колено, ведь мы подсознательно подстраиваем свое поведение под выбранный наряд. Это доказали американские психологи из Колумбийского университета. Да и старинную пословицу «по одежке встречают» никто пока не отменял.

    Более того, китайские ученые выяснили, что даже малые дети обращают внимание на то, как одет их собеседник. К тому, кто лучше выглядит, и доверия больше. 79% россиян до сих пор этого не поняли и продолжают экономить на шоппинге. А ведь вместо того, чтобы откладывать деньги на черный день, лучше купить новые туфли Возможно, тогда и черный день никогда не наступит.

    Однако у модной индустрии есть и другая, не глянцевая сторона. Руки производителей одежды — по локоть в крови. Их не волнуют твои потребности. Единственная задача — продать тебе дешевку по максимально высокой цене.

    Подробнее о моде и шопоголиках — в программе «Двойные стандарты».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru