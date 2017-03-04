В Калининграде объявлена эвакуация на время разминирования огромной авиабомбы

В понедельник в Калининграде пройдут работы по разминированию найденной на стройплощадке
250-килограммовой бомбы времен войны. В связи с этим в администрации города объявили об эвакуации жильцов близлежащих домов.
В администрации Калининграда также сообщили, что на время разминирования будет перекрыто движение транспорта по улице Александра Невского.
Из сообщения администрации: «6 марта, в понедельник, в Калининграде из-за работ по разминированию 250-килограммовой авиабомбы времен Великой Отечественной войны будет перекрыто движение на участке ул. А. Невского и эвакуированы жители некоторых домов».
Ранее сообщалось, что в пятницу во время проведения земляных работ на одной из стройплощадок Калининграда была обнаружена 250-килограммовая фугасная авиабомба. По оценкам специалистов, двухметровый боеприпас начинен 120 килограммами взрывчатого вещества. Зона поражения такой бомбы в радиусе достигает полутора километров. В настоящий момент на месте опасной находки выставлено оцепление, организована круглосуточная полицейская охрана, работы на стройплощадке прекращены.
Из сообщения администрации: «6 марта, в понедельник, в Калининграде из-за работ по разминированию 250-килограммовой авиабомбы времен Великой Отечественной войны будет перекрыто движение на участке ул. А. Невского и эвакуированы жители некоторых домов».
Ранее сообщалось, что в пятницу во время проведения земляных работ на одной из стройплощадок Калининграда была обнаружена 250-килограммовая фугасная авиабомба. По оценкам специалистов, двухметровый боеприпас начинен 120 килограммами взрывчатого вещества. Зона поражения такой бомбы в радиусе достигает полутора километров. В настоящий момент на месте опасной находки выставлено оцепление, организована круглосуточная полицейская охрана, работы на стройплощадке прекращены.
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