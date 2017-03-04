В Египте с нетерпением ждут возвращения российских туристов

В египетском парламенте заявили, что Каир выполнил все требования в области обеспечения авиабезопасности.
Председатель Палаты депутатов Египта Али Абдель Аль заявил, что в стране уже давно ждут возвращения российских туристов, а Москва должна принять требования Каира по возобновлению турпотока из «соображений дружбы».
Али Абдель Аль, председатель Палаты депутатов Египта: «Мы уже долгое время ждем возвращения российских туристов в Египет. Соображения дружбы требуют того, чтобы российская сторона приняла все наши требования по поводу возобновления турпотока из России. И до сих пор мы не получили конкретных результатов, несмотря на то, что Египет выполнил все требования российской стороны в области безопасности».
Также на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко египетский парламентарий напомнил, что Каир и Москва не раз поднимали темы возвращения туристов и возобновления прямого авиасообщения.
В ходе своего визита в Каир Валентина Матвиенко также проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и премьером Шерифом Исмаилом, передает РИА Новости.
теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека.
В начале этого года российские специалисты завершили проверку египетских аэропортов. Как ранее отмечал глава Минтранса Максим Соколов, возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром — «вопрос ближайшего, недалекого будущего».
Али Абдель Аль, председатель Палаты депутатов Египта: «Мы уже долгое время ждем возвращения российских туристов в Египет. Соображения дружбы требуют того, чтобы российская сторона приняла все наши требования по поводу возобновления турпотока из России. И до сих пор мы не получили конкретных результатов, несмотря на то, что Египет выполнил все требования российской стороны в области безопасности».
Также на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко египетский парламентарий напомнил, что Каир и Москва не раз поднимали темы возвращения туристов и возобновления прямого авиасообщения.
В ходе своего визита в Каир Валентина Матвиенко также проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и премьером Шерифом Исмаилом, передает РИА Новости.
теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека.
В начале этого года российские специалисты завершили проверку египетских аэропортов. Как ранее отмечал глава Минтранса Максим Соколов, возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром — «вопрос ближайшего, недалекого будущего».
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