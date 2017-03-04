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  • 04.03, 19:10

Захарова назвала способ возобновить гражданскую войну в США

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Захарова назвала способ возобновить гражданскую войну в США

Захарова назвала способ возобновить гражданскую войну в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг контактов посла России в США Сергея Кисляка с людьми из окружения Дональда Трампа.

На своей странице в Facebook Захарова в шутливой манере предположила, что если предать огласке все контакты российского посла, в Америке вновь вспыхнет гражданская война Севера и Юга.

Мария Захарова: «Мне кажется, если сейчас опубликовать все контакты Сергея Кисляка в Вашингтоне, в США возобновится Гражданская война Севера и Юга».

Напомним, очередной скандал в США разгорелся после того, как появилась информация о встречах главы Минюста США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком в 2016 году. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Трампа. При этом республиканец не сообщил об этих контактах в конгрессе при процедуре утверждения его кандидатуры.

Лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шумер потребовали отставки генпрокурора. В Белом доме сообщили, что Сешнс виделся с Кисляком в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам, а не сторонника Трампа. Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке Сешнса и заметил, что демократы «злоупотребляют своей позицией».

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