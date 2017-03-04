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  • 04.03, 19:10

В Белоруссии снимают первый в истории страны хоррор

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В Белоруссии снимают первый в истории страны хоррор

В Белоруссии снимают первый в истории страны хоррор

Первый белорусский хоррор «Упыри» может выйти на экраны уже осенью.

По сценарию, действие картины будет разворачиваться в день Ивана Купалы. Герои хоррора — группа иностранцев-хипстеров, впервые приехавших в Белоруссию.

Молодые люди решают заночевать на заповедном озере, не подозревая, какой ужас им придется пережить. Они сталкиваются с мистическими «злыми силами», с фантастическими созданиями и, конечно, с криминальными элементами, рассказал в эфире радио «Sputnik Беларусь» сценарист, режиссер и продюсер картины Андрей Курейчик.

По словам второго режиссера и клипмейкера Максима Сирова, съемочная группа задумала сделать «хорошее, динамичное, молодежное кино, опираясь на местную мифологию и без налета оставшихся с советских времен стереотипов».

Сейчас режиссеры картины продолжают проводить кастинги актеров. Съемки начнут летом, а на экраны фильм ужасов с рабочим названием «Упыри» выйдет осенью.

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