В Белоруссии снимают первый в истории страны хоррор

Первый белорусский хоррор «Упыри» может выйти на экраны уже осенью.
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По сценарию, действие картины будет разворачиваться в день Ивана Купалы. Герои хоррора — группа иностранцев-хипстеров, впервые приехавших в Белоруссию.
Молодые люди решают заночевать на заповедном озере, не подозревая, какой ужас им придется пережить. Они сталкиваются с мистическими «злыми силами», с фантастическими созданиями и, конечно, с криминальными элементами, рассказал в эфире радио «Sputnik Беларусь» сценарист, режиссер и продюсер картины Андрей Курейчик.
По словам второго режиссера и клипмейкера Максима Сирова, съемочная группа задумала сделать «хорошее, динамичное, молодежное кино, опираясь на местную мифологию и без налета оставшихся с советских времен стереотипов».
Сейчас режиссеры картины продолжают проводить кастинги актеров. Съемки начнут летом, а на экраны фильм ужасов с рабочим названием «Упыри» выйдет осенью.
Молодые люди решают заночевать на заповедном озере, не подозревая, какой ужас им придется пережить. Они сталкиваются с мистическими «злыми силами», с фантастическими созданиями и, конечно, с криминальными элементами, рассказал в эфире радио «Sputnik Беларусь» сценарист, режиссер и продюсер картины Андрей Курейчик.
По словам второго режиссера и клипмейкера Максима Сирова, съемочная группа задумала сделать «хорошее, динамичное, молодежное кино, опираясь на местную мифологию и без налета оставшихся с советских времен стереотипов».
Сейчас режиссеры картины продолжают проводить кастинги актеров. Съемки начнут летом, а на экраны фильм ужасов с рабочим названием «Упыри» выйдет осенью.
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