Деминский лыжный марафон в Ярославской области собрал рекордное число участников

В Ярославской области прошел ежегодный Деминский лыжный марафон.

Соревнования проводятся в 10-й раз. Сегодня марафонцы пробежали максимальную дистанцию — 50 километров. Победителем стал российский спортсмен Рауль Шакирзянов. В прошлом году он пришел вторым.



В этом году в Деминском марафоне участвует рекордное число спортсменов — 2,5 тысячи. Интерес к соревнованиям был так велик, что желающие выбрали возможную квоту за две недели до старта.