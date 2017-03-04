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  • 04.03, 17:40
Деминский лыжный марафон в Ярославской области собрал рекордное число участников. лыжный спорт, марафоны, Ярославская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Деминский лыжный марафон в Ярославской области собрал рекордное число участников

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Деминский лыжный марафон в Ярославской области собрал рекордное число участников

Деминский лыжный марафон в Ярославской области собрал рекордное число участников

Деминский лыжный марафон в Ярославской области собрал рекордное число участников

    В Ярославской области прошел ежегодный Деминский лыжный марафон.

    Соревнования проводятся в 10-й раз. Сегодня марафонцы пробежали максимальную дистанцию — 50 километров. Победителем стал российский спортсмен Рауль Шакирзянов. В прошлом году он пришел вторым.

    В этом году в Деминском марафоне участвует рекордное число спортсменов — 2,5 тысячи. Интерес к соревнованиям был так велик, что желающие выбрали возможную квоту за две недели до старта.

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