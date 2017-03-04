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  • 04.03, 17:40

«Оренбург» устроил разгром «Арсеналу»

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«Оренбург» устроил разгром «Арсеналу»

«Оренбург» устроил разгром «Арсеналу»

«Оренбург» уверенно переиграл тульский «Арсенал» в матче 18-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в Оренбурге, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Уже на 3-й минуте первый мяч в ворота гостей отправил Благой Георгиев. На 21-й минуте болгарин оформил дубль, реализовав пенальти. А до разгромного счет довел Роман Воробьёв, который нанес точный удар в начале второго тайма.

Теперь «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице с 15 баллами. «Арсенал» же остался на предпоследней строчке с 12 очками.

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