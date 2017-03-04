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  • 04.03, 17:40
Бегом из Москвы в Пекин за 200 дней: россиянин решил устроить супермарафон. Китай, Москва, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бегом из Москвы в Пекин за 200 дней: россиянин решил устроить супермарафон

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Бегом из Москвы в Пекин за 200 дней: россиянин решил устроить супермарафон

Бегом из Москвы в Пекин за 200 дней: россиянин решил устроить супермарафон

Бегом из Москвы в Пекин за 200 дней: россиянин решил устроить супермарафон

    В центре Москвы сегодня стартовал супермарафон на дистанцию в 8 тысяч километров. Преодолеть такое огромное расстояние намерен один человек — Александр Капер.

    Если бы бегун Александр Капер жил во время основателя Москвы, то его бы, наверное, прозвали долгоногим. Между городами он в ускоренном темпе перемещается три года. Куда только не вбегала его нога. Два года назад он примчался из Самары в Москву, за месяц преодолев расстояние в полторы тысячи километров. До этого наворачивал многодневные круги вокруг Байкала, устраивал беговые экскурсии по Москве — от МКАД до МКАД. Теперь он решил проложить маршрут из Москвы в Пекин. Восемь тысяч километров он намерен пробежать за 200 дней. Получается, в день предстоит осилить около 40 километров.

    За передвижениями Александра будут следит его жена и двое сыновей. Мария Капер рассказала, откуда у этой беговой страсти растут ноги, ведь ее муж — профессиональный бизнесмен, а не спортсмен. Оказывается, три года назад во время отпуска ему просто стало скучно сидеть на пляже.

    Мария Капер, жена Александра Капера: «Как-то мы решили поехать из Феодосии в аквапарк города Судака. И муж вдруг говорит: что это я с вами поеду, я побегу. А между городами порядка 50–60 километров».

    Все это не ради рекордов. Человек способен бежать и дольше. Например, 6 лет назад бельгиец Стефан Энгельс пробежал 365 марафонов подряд. У Александра другие цели — увидеть Россию и показать ее другим.

    Александр Капер, бегун-любитель: «Мы умеем мечтать, умеем дружить, умеем совершать безумные поступки. Моя цель — донести этот посыл до всего мира».

    Как передает корреспондент Алина Репина, на старт с Александром вышли несколько друзей, но все они скоро прибегут обратно, основную часть пути энтузиаст будет преодолевать один. При этом он не против компании. Если где-то на просторах России вы увидите бегущего по обочине человека с камерой на груди — присоединяйтесь.

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