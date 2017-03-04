Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.03, 16:08

Жительницу Казани задержали за убийство младенца

комментировать

Жительницу Казани задержали за убийство младенца

Жительницу Казани задержали за убийство младенца

В Казани задержана 29-летняя гражданка Узбекистана, подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка.

По предварительным данным, подозреваемая выбросила младенца в мусорный бак. Тело ребенка было обнаружено неподалеку от дома, где задержанная живет вместе с братом и его семьей, передает ТАСС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru