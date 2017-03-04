Жительницу Казани задержали за убийство младенца

В Казани задержана
29-летняя гражданка Узбекистана, подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка.
По предварительным данным, подозреваемая выбросила младенца в мусорный бак. Тело ребенка было обнаружено неподалеку от дома, где задержанная живет вместе с братом и его семьей, передает ТАСС.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.
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