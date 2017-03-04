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  • 04.03, 16:08

В Ростовской области женщина умерла во время операции по выпрямлению носа

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В Ростовской области женщина умерла во время операции по выпрямлению носа

В Ростовской области женщина умерла во время операции по выпрямлению носа

В одной из больниц города Азова в Ростовской области умерла пациентка, которой сделали операцию по выпрямлению носовой перегородки. В совершении врачебной ошибки подозревается отоларинголог.

По версии следствия, женщина поступила в больницу для проведения планового хирургического лечения с диагнозом «искривление перегородки носа с нарушением функции дыхания».

Во время проведения операции, целью которой было восстановление носового дыхания пациентки, врач-отоларинголог допустила оскольчатый перелом пластинки решетчатой кости. Это, в свою очередь, привело к проникающему повреждению твердой мозговой оболочки женщины, из-за которого она и скончалась, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Сообщается, что по факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ведется следствие.

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