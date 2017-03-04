В Ростовской области женщина умерла во время операции по выпрямлению носа

В одной из больниц города Азова в Ростовской области умерла пациентка, которой сделали операцию по выпрямлению носовой перегородки. В совершении врачебной ошибки подозревается отоларинголог.
По версии следствия, женщина поступила в больницу для проведения планового хирургического лечения с диагнозом «искривление перегородки носа с нарушением функции дыхания».
Во время проведения операции, целью которой было восстановление носового дыхания пациентки, врач-отоларинголог допустила оскольчатый перелом пластинки решетчатой кости. Это, в свою очередь, привело к проникающему повреждению твердой мозговой оболочки женщины, из-за которого она и скончалась, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Сообщается, что по факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ведется следствие.
Во время проведения операции, целью которой было восстановление носового дыхания пациентки, врач-отоларинголог допустила оскольчатый перелом пластинки решетчатой кости. Это, в свою очередь, привело к проникающему повреждению твердой мозговой оболочки женщины, из-за которого она и скончалась, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Сообщается, что по факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ведется следствие.
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