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  • 04.03, 16:08

Шипулин завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Пхёнчхане

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Шипулин завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Пхёнчхане

Шипулин завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Пхёнчхане

Антон Шипулин показал второй результат в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхёнчхане.

Российский биатлонист уступил в гонке на 12,5 км только французу Мартену Фуркаду, который досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса.

Замкнул же тройку призеров Юлиан Эберхард из Австрии.

Что же касается остальных россиян, то Евгений Гараничев занял пятое место, Антон Бабиков — 15-е, Максим Цветков — 20-е, а Юрий Шопин — 42-е.

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