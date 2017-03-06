Юнус-Бек Евкуров: «У нас колоссальный опыт в защите прав человека». Эксклюзив НТВ

Ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым о том, каково это — руководить регионом, в котором велико влияние муфтиев и старейшин и который находится под пристальным наблюдением правозащитников. НТВ.Ru публикует полную видеоверсию интервью.Европа или западные партнеры, они считают правозащитниками только тех, кого они финансируют… Конечно, к этим оценкам можно и прислушаться, но, я думаю, что к этому лучше не прислушиваться. Потому что у нас есть колоссальный опыт именно в защите прав человека, и нам уж точно в этом вопросе не на кого равняться.Я всегда говорил и говорю, что любая организация, которая критикует власть, она всегда помогает. Да, оно неприятно, критика и все остальное, но в любой критике, даже необоснованной, все равно есть какое-то зерно полезного для власти, это раз. И второе — это все-таки тот надзор над властью, несанкционированный такой надзор над властью, который позволяет в какой-то степени власти не дремать, а выполнять свои обязанности.Главная сложность — это правильное понимание целевой задачи. Что сегодня важнее? Почему? Потому что очень важна социалка, ее нужно поднимать, ее нужно подтягивать, тем более она очень сильно отстает от других регионов, в том числе Северного Кавказа. Но при этом очень важна экономика. Чтобы содержать социалку, надо уметь зарабатывать. Вот это две пропорции, которые мы не можем сопоставить. И без помощи федерального центра эту задачу не выполнить. Вот здесь есть сложность. Почему? Потому что не хочется постоянно быть просящим, хотя темпы развития у нас очень хорошие по сравнению с другими регионами.Мы в одном пространстве живем. Мы все друг друга знаем. И вот это сближение — это больше эффект дает положительный, чем отрицательный. Естественно, эти вдовы или жены боевиков, мы с ними не будем общаться. Ну, это неправильно. Я больше думаю не про самих женщин, хотя про них тоже надо думать, но я думаю больше про детей, которые растут. В какой среде они должны вырасти… И поэтому мы обсуждаем коллегиально такие вещи, приходим к мнению, что этих вдов или жен надо привлекать к общественной жизни, с ними работать. Ну и, естественно, не то что контролировать, но следить за тем, насколько они втягивают своих детей в эту авантюру своего отца, который погиб или сидит в тюрьме. Или же они детей ведут с учетом тех ошибок, которые совершил отец.Нет такой цели, задачи — план выполнить по коррупции. Есть, как я уже говорил, коррупциогенно опасное направление. Мы их видим, мы их выявляем, мы над ними работаем. В том числе и установка видеонаблюдения, если мы берем тот же Пенсионный фонд, то же Министерство труда и другие организации, где люди соприкасаются с решением своих проблем, где могут требовать взятку… Если коротко сказать, то борьба с коррупцией, с коррупционерами, идет плановая. И хорошо работает и ФСБ, и МВД.Мировой опыт показывает, что ни один курорт, что в Египте, что в Турции, что в Австрии, ни один курорт за два года, три года, пять лет, 10 лет не восстанавливается. Это сроки и 20, и 40, и 60 лет. Поэтому курорты Северного Кавказа не являются исключением. Тем не менее, я скажу про Ингушетию, в частности. Если у нас буквально пять лет назад по пальцам могли пересчитать, сколько к нам приехало туристов, то сегодня это десятки, десятки тысяч… Поэтому я не скажу, что у нас нулевая ситуация — у нас довольно серьезный прогресс для республики. Но, конечно, хочется большего. Хочется денег, хочется хорошего инвестора, который вложит, но тоже время нужно.