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  • 04.03, 14:38

В Москве на Воробьёвых горах запустят канатную дорогу до Лужников

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В Москве на Воробьёвых горах запустят канатную дорогу до Лужников

В Москве на Воробьёвых горах запустят канатную дорогу до Лужников

К чемпионату мира по футболу 2018 года в столице запустят канатную дорогу через Москву-реку.

Первая в Москве канатная дорога соединит смотровую площадку около Московского университета и спорткомплекс Лужники.

Как сообщили в мэрии столицы, канатная дорога до Лужников будет построена уже к следующему году. Запустят фуникулер к чемпионату мира по футболу.

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства: «В настоящее время строители уже заливают монолитные основания для опор будущего фуникулера. Работы идут в хорошем темпе и будут завершены в срок».

На канатной дороге будут использоваться механизмы фирмы Porsche, передает «Интерфакс».

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