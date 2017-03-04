В Москве на Воробьёвых горах запустят канатную дорогу до Лужников

К чемпионату мира по футболу 2018 года в столице запустят канатную дорогу через
Москву-реку.
Первая в Москве канатная дорога соединит смотровую площадку около Московского университета и спорткомплекс Лужники.
Как сообщили в мэрии столицы, канатная дорога до Лужников будет построена уже к следующему году. Запустят фуникулер к чемпионату мира по футболу.
Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства: «В настоящее время строители уже заливают монолитные основания для опор будущего фуникулера. Работы идут в хорошем темпе и будут завершены в срок».
На канатной дороге будут использоваться механизмы фирмы Porsche, передает «Интерфакс».
Как сообщили в мэрии столицы, канатная дорога до Лужников будет построена уже к следующему году. Запустят фуникулер к чемпионату мира по футболу.
Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства: «В настоящее время строители уже заливают монолитные основания для опор будущего фуникулера. Работы идут в хорошем темпе и будут завершены в срок».
На канатной дороге будут использоваться механизмы фирмы Porsche, передает «Интерфакс».
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