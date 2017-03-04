В Перми арестовали убийцу 10-летней девочки

В Перми суд отправил под стражу мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве
10-летней девочки.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.
Как сообщили в пермском управлении СК, в ближайшее время арестованному будет предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего».
Напомним, ранее судимого жителя Перми 1971 года рождения задержали накануне, 3 марта. По данным следствия, злоумышленник днем на улице напал на 10-летнюю девочку и силой усадил ее в свой автомобиль. После этого мужчина вывез ребенка за черту города и убил.
Задержанный уже сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах убийства. Кроме того, он указал место, где оставил тело ребенка. Мертвая девочка была обнаружена возле моста через реку Гаревая.
Как сообщили в пермском управлении СК, в ближайшее время арестованному будет предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего».
Напомним, ранее судимого жителя Перми 1971 года рождения задержали накануне, 3 марта. По данным следствия, злоумышленник днем на улице напал на 10-летнюю девочку и силой усадил ее в свой автомобиль. После этого мужчина вывез ребенка за черту города и убил.
Задержанный уже сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах убийства. Кроме того, он указал место, где оставил тело ребенка. Мертвая девочка была обнаружена возле моста через реку Гаревая.
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