Иранские военные успешно испытали российский ЗРК С-300

В Иране прошли успешные испытания приобретенного у России
зенитно-ракетного комплекса С-300.
Тестирование комплекса прошло в ходе учений под кодовым названием «Дамаванд», целью которых была отработка различных сценариев по отражению возможных угроз, сообщает агентство Tasnim.
Сообщается, что в ходе комплексного тестирования С-300 был уничтожен широкий спектр учебных целей в условиях создаваемых помех. Также были проверены действия иранского персонала. За ходом стрельб наблюдали представители иранского военного командования.
Напомним, весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки ЗРК С-300 в Иран. В октябре 2016 года поставки С-300 в Иран были завершены.
Сообщается, что в ходе комплексного тестирования С-300 был уничтожен широкий спектр учебных целей в условиях создаваемых помех. Также были проверены действия иранского персонала. За ходом стрельб наблюдали представители иранского военного командования.
Напомним, весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки ЗРК С-300 в Иран. В октябре 2016 года поставки С-300 в Иран были завершены.
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