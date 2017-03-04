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  • 04.03, 14:38

Иранские военные успешно испытали российский ЗРК С-300

4 комментария
Иранские военные успешно испытали российский ЗРК <nobr>С-300</nobr>

Иранские военные успешно испытали российский ЗРК С-300

Иранские военные успешно испытали российский ЗРК <nobr>С-300</nobr>
  • Фото: @Tasnimnews_Fa /twitter.com

    • В Иране прошли успешные испытания приобретенного у России зенитно-ракетного комплекса С-300.

    Тестирование комплекса прошло в ходе учений под кодовым названием «Дамаванд», целью которых была отработка различных сценариев по отражению возможных угроз, сообщает агентство Tasnim.

    Сообщается, что в ходе комплексного тестирования С-300 был уничтожен широкий спектр учебных целей в условиях создаваемых помех. Также были проверены действия иранского персонала. За ходом стрельб наблюдали представители иранского военного командования.

    Напомним, весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки ЗРК С-300 в Иран. В октябре 2016 года поставки С-300 в Иран были завершены.

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