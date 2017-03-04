В Татарстане вкладчики лишенных лицензий банков вручили властям петицию

Премьер-министр Татарастана Ильдар Халиков встретился с вкладчиками «Татфондбанка» и «Интехбанка», у которых накануне отобрали лицензию.
Сегодня порядка 100 пострадавших вкладчиков пришли к Дому правительства в Казани. Четыре человека прошли в здание кабмина, их встретил Халиков. Премьер пожал руку вкладчикам и предложил им пройти в комнату для переговоров.
Вкладчики же передали Халикову ультиматум — они потребовали от властей опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензий банков и добиться возмещения средств вкладчикам. Премьер в ответ пообещал передать эти требования президенту Татарстана, сообщает ТАСС.
Между тем в МВД отметили, что акция у Дома правительства была несанкционированной. После передачи петиции кабмину вкладчики отправились к зданию компании ТАИФ, которая ранее заявляла, что собирается выступить стратегическим инвестором «Татфондбанка».
Банк России с 3 марта отозвал лицензии у «Татфондбанка», который занимал 42-е место в банковской системе РФ, «Интехбанка» и «Анкорбанка сбережений». Кроме того, суд арестовал бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, ущерб от его действий превысил 3 млрд рублей.
Вкладчики же передали Халикову ультиматум — они потребовали от властей опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензий банков и добиться возмещения средств вкладчикам. Премьер в ответ пообещал передать эти требования президенту Татарстана, сообщает ТАСС.
Между тем в МВД отметили, что акция у Дома правительства была несанкционированной. После передачи петиции кабмину вкладчики отправились к зданию компании ТАИФ, которая ранее заявляла, что собирается выступить стратегическим инвестором «Татфондбанка».
Банк России с 3 марта отозвал лицензии у «Татфондбанка», который занимал 42-е место в банковской системе РФ, «Интехбанка» и «Анкорбанка сбережений». Кроме того, суд арестовал бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, ущерб от его действий превысил 3 млрд рублей.
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