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  • 04.03, 14:38

Из ресторана в Испании сбежали 120 гостей, не оплатив счет

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Из ресторана в Испании сбежали 120 гостей, не оплатив счет

Из ресторана в Испании сбежали 120 гостей, не оплатив счет

Из ресторана в Испании сбежали 120 гостей, не оплатив счет
  • Фото: leonoticias.com

    • Уроженцы Восточной Европы, заказавшие банкет в ресторане в Испании, сбежали во время подачи десерта, оставив неоплаченным счет в 2000 евро.

    Инцидент произошел в ресторане «Кармен» в городе Бембибре. 120 гостей из Румынии отмечали крещение двоих детей.

    Гости съели закуски, основное блюдо и выпили 30 бутылок крепкого спиртного. Перед подачей десерта румыны заявили, что хотят потанцевать, после чего неожиданно всей толпой бросились из заведения, расселись по машинам и исчезли, передает «Вести.Ru».

    Владелец заведения Антонио Родригес уверен, что гости сговорились о побеге, потому что покинули ресторан буквально за минуту.

    Гости внесли лишь депозит в 900 евро, но в итоге остались должны еще 2000 евро. Владельцы заведения обратились в полицию, но там уже заявили, что шансы найти сбежавший банкет невелики: при заказе столов подозреваемые назвали вымышленные имена, а номера автомобилей тоже никто не запомнил.

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