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  • 04.03, 14:38

На Сахалине арестована куратор «дальневосточного гектара»

4 комментария
На Сахалине арестована куратор «дальневосточного гектара»

На Сахалине арестована куратор «дальневосточного гектара»

На Сахалине арестована куратор «дальневосточного гектара»
  • Фото: sakhalin.info

    • Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елена Гах, курировавшая «дальневосточный гектар», задержана и помещена под домашний арест.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Елена Гах была задержана в пятницу и на время разбирательства решением суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

    Причины задержания Гах в правоохранительных органах пока не уточнили и официальных комментариев на этот счет не предоставили.

    В занимаемой должности Елена Гах находится с июля 2015 года. Ранее Гах занимала пост заместителя министра экономического развити в правительстве экс-губернатора Александра Хорошавина, обвиняемого в нескольких эпизодах коррупции. Кроме того, чиновница была председателем комитета по управлению государственным имуществом Сахалинской области.

    В последнее время Гах курировала реализацию закона о «дальневосточном гектаре» в Сахалинской области.

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