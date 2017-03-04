На Сахалине арестована куратор «дальневосточного гектара»

Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елена Гах, курировавшая «дальневосточный гектар», задержана и помещена под домашний арест.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Елена Гах была задержана в пятницу и на время разбирательства решением суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Причины задержания Гах в правоохранительных органах пока не уточнили и официальных комментариев на этот счет не предоставили.
В занимаемой должности Елена Гах находится с июля 2015 года. Ранее Гах занимала пост заместителя министра экономического развити в правительстве экс-губернатора Александра Хорошавина, обвиняемого в нескольких эпизодах коррупции. Кроме того, чиновница была председателем комитета по управлению государственным имуществом Сахалинской области.
В последнее время Гах курировала реализацию закона о «дальневосточном гектаре» в Сахалинской области.
Причины задержания Гах в правоохранительных органах пока не уточнили и официальных комментариев на этот счет не предоставили.
В занимаемой должности Елена Гах находится с июля 2015 года. Ранее Гах занимала пост заместителя министра экономического развити в правительстве экс-губернатора Александра Хорошавина, обвиняемого в нескольких эпизодах коррупции. Кроме того, чиновница была председателем комитета по управлению государственным имуществом Сахалинской области.
В последнее время Гах курировала реализацию закона о «дальневосточном гектаре» в Сахалинской области.
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