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  • 05.03, 01:14
Звезде «Универа» Хилькевич угрожают коллекторы. знаменитости, кредиты, мошенничество, сериалы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Звезде «Универа» Хилькевич угрожают коллекторы

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Звезде «Универа» Хилькевич угрожают коллекторы

Звезде «Универа» Хилькевич угрожают коллекторы

    Анна Хилькевич утверждает, что не брала кредиты, а ее документами воспользовалась мошенница.

    Звезда сериалов Анна Хилькевич уже несколько месяцев числится в черном списке у трех разных банков. Актрису и ее близких донимают звонками коллекторы, и требуют внести платежи за телевизор и два телефона, которые якобы Анна Хилькевич взяла в кредит.

    Актриса уверяет: ни телевизора, ни телефонов она и в глаза не видела. И кредитов никогда не брала. Ее честным именем и паспортом воспользовалась мошенница.

    Анна Хилькевич: «У меня украли документы, паспорт, права. Это было в конце декабря. Прямо в канун Нового года, когда случаются чудеса!»

    Актриса уже написала заявление в полицию. И сейчас ее интересует другое: как мошеннице дали кредиты, ведь после кражи паспорта она сразу написала заявление об утере, а значит, документ был недействительным.

    Подробности — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

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