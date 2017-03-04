Звезде «Универа» Хилькевич угрожают коллекторы

Анна Хилькевич утверждает, что не брала кредиты, а ее документами воспользовалась мошенница.
Звезда сериалов Анна Хилькевич уже несколько месяцев числится в черном списке у трех разных банков. Актрису и ее близких донимают звонками коллекторы, и требуют внести платежи за телевизор и два телефона, которые якобы Анна Хилькевич взяла в кредит.
Актриса уверяет: ни телевизора, ни телефонов она и в глаза не видела. И кредитов никогда не брала. Ее честным именем и паспортом воспользовалась мошенница.
Анна Хилькевич: «У меня украли документы, паспорт, права. Это было в конце декабря. Прямо в канун Нового года, когда случаются чудеса!»
Актриса уже написала заявление в полицию. И сейчас ее интересует другое: как мошеннице дали кредиты, ведь после кражи паспорта она сразу написала заявление об утере, а значит, документ был недействительным.
Подробности — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Актриса уверяет: ни телевизора, ни телефонов она и в глаза не видела. И кредитов никогда не брала. Ее честным именем и паспортом воспользовалась мошенница.
Анна Хилькевич: «У меня украли документы, паспорт, права. Это было в конце декабря. Прямо в канун Нового года, когда случаются чудеса!»
Актриса уже написала заявление в полицию. И сейчас ее интересует другое: как мошеннице дали кредиты, ведь после кражи паспорта она сразу написала заявление об утере, а значит, документ был недействительным.
Подробности — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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