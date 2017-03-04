Уникальный голос участницы шоу «Ты супер!» покорил членов жюри

К экватору отборочного тура шоу «Ты супер!» юные артисты серьезно подготовились и сумели удивить зрителей и членов жюри. Выступления участников были полны искренности и доброты, эмоции на сцене и в зале просто зашкаливали.
Конкурсантка Надежда Шебанова поразила судей исполнением песни «Вдоль по Питерской». Девушка вышла на сцену в скромном темном платьице в цветочек и продемонстрировала поистине уникальные вокальные данные.
Анна Чудакова с «Простой песней» растрогала членов жюри. Певица Ёлка, которая проголосовала почти сразу, выбежала на сцену и обняла юную артистку. Среди своих любимых исполнителей Аня назвала коллектив MBAND. Участники группы вышли к девушке на сцену, назвали ее красоткой, отметили ее необыкновенную энергетику и вместе с Аней спели «Она вернется».
Арина Шеболдасова, которую воспитывают бабушка с дедушкой по материнской линии, исполнила песню «Мамины глаза». Маргарита Суханкина не нажала кнопку и заявила, что девушка любовалась собой и петь надо было по-другому. За конкурсантку заступился Стас Пьеха. У него не возникло сомнений в том, что Арина пела адресно и про маму. Композитор и продюсер Виктор Дробыш кнопку нажал, но тем не менее отметил в выступлении Арины постановочные элементы, которые ему не понравились.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» НТВ покажет через неделю, 11 марта, в 20:00.
Для юных почитателей шоу НТВ запускает акцию «Караоке #тысупер». Следить за судьбой участников шоу, голосовать за понравившихся и быть в курсе новостей проекта позволяет приложение «Ты супер!» для iOS или Android.
Анна Чудакова с «Простой песней» растрогала членов жюри. Певица Ёлка, которая проголосовала почти сразу, выбежала на сцену и обняла юную артистку. Среди своих любимых исполнителей Аня назвала коллектив MBAND. Участники группы вышли к девушке на сцену, назвали ее красоткой, отметили ее необыкновенную энергетику и вместе с Аней спели «Она вернется».
Арина Шеболдасова, которую воспитывают бабушка с дедушкой по материнской линии, исполнила песню «Мамины глаза». Маргарита Суханкина не нажала кнопку и заявила, что девушка любовалась собой и петь надо было по-другому. За конкурсантку заступился Стас Пьеха. У него не возникло сомнений в том, что Арина пела адресно и про маму. Композитор и продюсер Виктор Дробыш кнопку нажал, но тем не менее отметил в выступлении Арины постановочные элементы, которые ему не понравились.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» НТВ покажет через неделю, 11 марта, в 20:00.
Для юных почитателей шоу НТВ запускает акцию «Караоке #тысупер». Следить за судьбой участников шоу, голосовать за понравившихся и быть в курсе новостей проекта позволяет приложение «Ты супер!» для iOS или Android.
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