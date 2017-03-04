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  • 04.03, 23:44
Уникальный голос участницы шоу «Ты супер!» покорил членов жюри. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Уникальный голос участницы шоу «Ты супер!» покорил членов жюри

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Уникальный голос участницы шоу «Ты супер!» покорил членов жюри

Уникальный голос участницы шоу «Ты супер!» покорил членов жюри

Уникальный голос участницы шоу «Ты супер!» покорил членов жюри

    К экватору отборочного тура шоу «Ты супер!» юные артисты серьезно подготовились и сумели удивить зрителей и членов жюри. Выступления участников были полны искренности и доброты, эмоции на сцене и в зале просто зашкаливали.

    Конкурсантка Надежда Шебанова поразила судей исполнением песни «Вдоль по Питерской». Девушка вышла на сцену в скромном темном платьице в цветочек и продемонстрировала поистине уникальные вокальные данные.

    Первой кнопку нажала Маргарита Суханкина. Ее примеру по очереди последовали остальные члены жюри. Стас Пьеха отметил, что у Надежды есть большой запас и в голосе, и в энергетике. Певец признался, что русская народная музыка ему близка. Он поднялся на сцену, юная исполнительница запела без аккомпанемента, а Пьеха пустился в пляс.

    Анна Чудакова с «Простой песней» растрогала членов жюри. Певица Ёлка, которая проголосовала почти сразу, выбежала на сцену и обняла юную артистку. Среди своих любимых исполнителей Аня назвала коллектив MBAND. Участники группы вышли к девушке на сцену, назвали ее красоткой, отметили ее необыкновенную энергетику и вместе с Аней спели «Она вернется».

    Арина Шеболдасова, которую воспитывают бабушка с дедушкой по материнской линии, исполнила песню «Мамины глаза». Маргарита Суханкина не нажала кнопку и заявила, что девушка любовалась собой и петь надо было по-другому. За конкурсантку заступился Стас Пьеха. У него не возникло сомнений в том, что Арина пела адресно и про маму. Композитор и продюсер Виктор Дробыш кнопку нажал, но тем не менее отметил в выступлении Арины постановочные элементы, которые ему не понравились.

    Следующий выпуск проекта «Ты супер!» НТВ покажет через неделю, 11 марта, в 20:00.

    Для юных почитателей шоу НТВ запускает акцию «Караоке #тысупер». Следить за судьбой участников шоу, голосовать за понравившихся и быть в курсе новостей проекта позволяет приложение «Ты супер!» для iOS или Android.

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