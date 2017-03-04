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  • 04.03, 13:06

Полиция ищет серебристую «Волгу» после убийства семьи в Туве

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Полиция ищет серебристую «Волгу» после убийства семьи в Туве

Полиция ищет серебристую «Волгу» после убийства семьи в Туве

Полицейские установили автомобиль, на котором скрылись убийцы семейной пары и двух девочек в тувинском городе Ак-Довурак.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение автомобиля ГАЗ-31105 «Волга», на котором, по предварительной информации, скрылись злоумышленники, сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Он также отметил, что полиция подняла личный состав на поиски «зверских детоубийц».

Земляки, плохая новость. Прошлой ночью в Ак-Довураке в квартире по ул. 50 лет ВЛКСМ какие-то изверги лишили жизни молоду…

Опубликовано Шолбаном Карой-оолом 3 марта 2017 г.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что после тушения пожара в пятиэтажном доме в городе Ак-Довурак были найдены тела 35-летних супругов, а также их дочерей 4 и 6 лет. По предварительным данным, злоумышленники зарезали мужа и жену, а также утопили их детей в ванне.

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