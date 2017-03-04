Валерию Леонтьеву не хватает денег на содержание роскошной виллы в Майами

В России главный Казанова страны редкий гость — постоянное место жительства у него в Майами, прилетает только на концерты и гастроли, даже шоколадный загар не успевает сходить. Никто и не догадывается, что вилла в 300 квадратов на побережье Атлантического океана, которую певец покупал еще в
90-х, теперь ему не по карману.
Чтобы сэкономить, народный артист самостоятельно чистит засоры, подметает двор и красит изгородь. Поговаривают, что косметический ремонт певец затеял перед въездом новых жильцов. Чтобы хоть как-то оправдать элитную недвижимость, Леонтьев решил сдать дом в аренду за 6 тысяч долларов — а это 350 тысяч рублей в месяц. И риелторы наперебой предлагают особняк звезды потенциальным квартирантам.
Риелтор: «Дом Леонтьева, да. Люди арендуют его. Большой дом, несколько комнат, бассейн, хорошая терраса, несколько спален, внутри весь обставлен, красивая мебель».
Содержать такой особняк за границей накладно даже для народного артиста Леонтьева. Налоги, страховка, охрана, прислуга, сборы на благоустройство территории и коммунальные платежи — в месяц выходит несколько тысяч долларов. А у Леонтьева таких дома два. Пишут, что вторая зарубежная дача у певца в Испании. На полутора гектарах дом в 350 квадратных метра с сауной, тренажерным залом, тропическим садом и бассейном. Там Леонтьев расслабляется после долгих гастрольных туров.
Леонтьев признается: он бы и переехал куда-нибудь поближе, но в Москве у него только квартира в центре, где он останавливается максимум на пару дней. Без частного двора и сада он уже не может, а вырученных денег от продажи заграничного поместья явно не хватит на дом под Москвой.
Валерий Леонтьев: «Купить домик на Рублёвке не потяну, в Майами попроще гораздо — раз в десять».
Вот и приходится звезде затягивать пояс потуже. На гастролях по стране он уже передвигается не на самолете бизнес-классом, как обычно, а на поезде — так дешевле и комфортнее. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Риелтор: «Дом Леонтьева, да. Люди арендуют его. Большой дом, несколько комнат, бассейн, хорошая терраса, несколько спален, внутри весь обставлен, красивая мебель».
Содержать такой особняк за границей накладно даже для народного артиста Леонтьева. Налоги, страховка, охрана, прислуга, сборы на благоустройство территории и коммунальные платежи — в месяц выходит несколько тысяч долларов. А у Леонтьева таких дома два. Пишут, что вторая зарубежная дача у певца в Испании. На полутора гектарах дом в 350 квадратных метра с сауной, тренажерным залом, тропическим садом и бассейном. Там Леонтьев расслабляется после долгих гастрольных туров.
Леонтьев признается: он бы и переехал куда-нибудь поближе, но в Москве у него только квартира в центре, где он останавливается максимум на пару дней. Без частного двора и сада он уже не может, а вырученных денег от продажи заграничного поместья явно не хватит на дом под Москвой.
Валерий Леонтьев: «Купить домик на Рублёвке не потяну, в Майами попроще гораздо — раз в десять».
Вот и приходится звезде затягивать пояс потуже. На гастролях по стране он уже передвигается не на самолете бизнес-классом, как обычно, а на поезде — так дешевле и комфортнее. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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