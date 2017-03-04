Малкин оформил дубль в 700-м матче в НХЛ и стал первой звездой

Евгений Малкин отметился двумя голами и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Отличная игра российского нападающего помогла «Питтсбургу» переиграть «Тампу Бэй» со счетом 5:2. А сам Малкин, для которого эта встреча стала 700-й в регулярном чемпионате НХЛ, был признан первой звездой игрового дня.



Второй звездой признали вратаря «Виннипега» Коннора Хеллебайка. Он отразил все 29 бросков по своим воротам в матче с «Сент-Луисом» (3:0).



Замкнул же тройку лучших форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, который отправил две шайбы в ворота «Торонто» (5:2).