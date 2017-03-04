Актрису Наталью Фатееву преследует незнакомец в черном

На видеокадрах Наталья Фатеева, тяжело опираясь на костыли, идет к машине, садится в черную иномарку. А рядом с ней — неизвестный молодой человек, в неприметной черной куртке и шапке по самые брови.
Бдительные соседи снимают все, что происходит в машине, на телефон. И хотят подойти ближе, но незнакомец в черном не подпускает молодую соседку к Фатеевой. Актрису усаживают в машину, забирают костыли и увозят в неизвестном направлении.
Этого мужчину здесь видят не в первый раз. Он провожает Наталью Фатееву до подъезда, несет ее дамскую сумочку, придерживает дверь. Вот соседи и переживают: кто он и что ему нужно от легенды экрана? Актриса живет одна, из-за больных ног почти не выходит из дома. И сама Наталья Фатеева подтверждает: недавно она перенесла две операции по замене тазобедренных суставов.
А ведь у Натальи Фатеевой большая семья: сын и дочь, два внука и правнук. Но мужчина, который повсюду сопровождает актрису, — точно не внук и не сын, убеждены соседи. Сам незнакомец называет себя помощником звезды и уверяет, что возит Наталью Фатееву в благотворительных целях.
Но кто он на самом деле? Ответ на этот вопрос — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Этого мужчину здесь видят не в первый раз. Он провожает Наталью Фатееву до подъезда, несет ее дамскую сумочку, придерживает дверь. Вот соседи и переживают: кто он и что ему нужно от легенды экрана? Актриса живет одна, из-за больных ног почти не выходит из дома. И сама Наталья Фатеева подтверждает: недавно она перенесла две операции по замене тазобедренных суставов.
А ведь у Натальи Фатеевой большая семья: сын и дочь, два внука и правнук. Но мужчина, который повсюду сопровождает актрису, — точно не внук и не сын, убеждены соседи. Сам незнакомец называет себя помощником звезды и уверяет, что возит Наталью Фатееву в благотворительных целях.
Но кто он на самом деле? Ответ на этот вопрос — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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