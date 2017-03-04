Красота без косметики: пять самых полезных продуктов для женщин

Косметологи часто говорят — красота приходит изнутри. И если правильно питаться, то всякие специальные средства для волос и кожи будут не так нужны. Есть и продукты, которые могут улучшить интимные стороны женского здоровья.
Три главных женских специалиста: акушер-гинеколог Алёна Гамит, косметолог Дарья Лозовская и диетолог Ксения Селезнёва помогли программе «Еда живая и мертвая» составить список пяти лучших блюд для прекрасных дам.
1. Печень
Первая в подборке — печень. Витаминов в ней — море. Но для женщин она особенно важна благодаря железу. Его нехватка может возникнуть и во время беременности, и просто из-за естественных регулярных кровопотерь. Бледность кожи, ломкость ногтей и волос — все эти симптомы железодефицита никого не порадуют. Проблема только в том, что женщины печень, как правило, не очень любят. Приручить этот продукт, на самом деле, не очень сложно. Подробнее — в видеоматериале.
2. Гречка
Не так эффективно, но тоже неплохо снабжает организм железом гречка. Кроме железа эта крупа еще содержит лигнин — вещество, понижающее уровень холестерина, в определенном возрасте это становится важно. Ну и красоте она тоже помогает. И еще гречка благодаря большому количеству клетчатки уменьшает риск развития рака — в частности, молочной железы.
3. Капуста
Этим же эффектом обладает и капуста. Причем все ее разновидности. Что наука знает точно — в капусте много мощных антиоксидантов полифенолов, и есть глюкорафанин, тот самый убийца онкологических опухолей. Особенно много его в брокколи. Но и в других видах этот защитник тоже есть. И считается, например, что в Польше, где едят много капусты, это помогает сохранять сравнительно невысокую заболеваемость раком молочной железы. Совет от специалистов: не стоит ограничивать себя каким-то одним видом капусты. У каждого есть свои достоинства, даже квашеную можно. Исследуются и капустные фитоэстрогены — растительные аналоги главного женского гормона. Считается, что они тоже помогают продлить молодость. Лидер тут опять же брокколи, которую лучше не подвергать излишней температурной обработке, она должна хрустеть.
4. Клюква
Эта ягода для женского здоровья просто необходима. Например, научно доказано, что в клюкве есть антоцианы — вещества, которые обладают противовоспалительным эффектом и борются с вредными микробами. Есть в ней и другие антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами, а следовательно, и с ранним старением. Тритерпеноиды — так называются эти природные соединения, которые регулируют гормональный дисбаланс, налаживают работу желудка и, как следствие, устраняют тошноту. Любят клюкву и косметологи. Благодаря все тому же витамину С она способна улучшать питание сосудов, а, значит, и внешний вид кожи.
5. Специи
А еще для красоты и здоровья важно есть поменьше соли. И тут приходят на помощь специи. У всех специй есть свои, особенные эффекты. Куркума останавливает старение, розмарин укрепляет память, корица — так вообще настоящий друг женщин.
Подробнее — смотрите в программе «Еда живая и мертвая» на НТВ.
1. Печень
Первая в подборке — печень. Витаминов в ней — море. Но для женщин она особенно важна благодаря железу. Его нехватка может возникнуть и во время беременности, и просто из-за естественных регулярных кровопотерь. Бледность кожи, ломкость ногтей и волос — все эти симптомы железодефицита никого не порадуют. Проблема только в том, что женщины печень, как правило, не очень любят. Приручить этот продукт, на самом деле, не очень сложно. Подробнее — в видеоматериале.
2. Гречка
Не так эффективно, но тоже неплохо снабжает организм железом гречка. Кроме железа эта крупа еще содержит лигнин — вещество, понижающее уровень холестерина, в определенном возрасте это становится важно. Ну и красоте она тоже помогает. И еще гречка благодаря большому количеству клетчатки уменьшает риск развития рака — в частности, молочной железы.
3. Капуста
Этим же эффектом обладает и капуста. Причем все ее разновидности. Что наука знает точно — в капусте много мощных антиоксидантов полифенолов, и есть глюкорафанин, тот самый убийца онкологических опухолей. Особенно много его в брокколи. Но и в других видах этот защитник тоже есть. И считается, например, что в Польше, где едят много капусты, это помогает сохранять сравнительно невысокую заболеваемость раком молочной железы. Совет от специалистов: не стоит ограничивать себя каким-то одним видом капусты. У каждого есть свои достоинства, даже квашеную можно. Исследуются и капустные фитоэстрогены — растительные аналоги главного женского гормона. Считается, что они тоже помогают продлить молодость. Лидер тут опять же брокколи, которую лучше не подвергать излишней температурной обработке, она должна хрустеть.
4. Клюква
Эта ягода для женского здоровья просто необходима. Например, научно доказано, что в клюкве есть антоцианы — вещества, которые обладают противовоспалительным эффектом и борются с вредными микробами. Есть в ней и другие антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами, а следовательно, и с ранним старением. Тритерпеноиды — так называются эти природные соединения, которые регулируют гормональный дисбаланс, налаживают работу желудка и, как следствие, устраняют тошноту. Любят клюкву и косметологи. Благодаря все тому же витамину С она способна улучшать питание сосудов, а, значит, и внешний вид кожи.
5. Специи
А еще для красоты и здоровья важно есть поменьше соли. И тут приходят на помощь специи. У всех специй есть свои, особенные эффекты. Куркума останавливает старение, розмарин укрепляет память, корица — так вообще настоящий друг женщин.
Подробнее — смотрите в программе «Еда живая и мертвая» на НТВ.
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