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  • 04.03, 11:36

Милонов призвал проверить фильм «Красавица и чудовище» на гей-пропаганду

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Милонов призвал проверить фильм «Красавица и чудовище» на гей-пропаганду

Милонов призвал проверить фильм «Красавица и чудовище» на <nobr>гей-пропаганду</nobr>

Виталий Милонов решил привлечь внимание министра культуры Владимира Мединского к гомосексуальным отношениям между героями нового фильма Disney.

По мнению депутата Госдумы, кинопрокатчики под видом детской сказки пытаются предложить зрителям «явную, неприкрытую, бессовестную пропаганду греха, извращенных сексуальных отношений».

При этом Милонов обратил внимание на то, что выход фильма в прокат намечен на начало весенних школьных каникул

Виталий Милонов, депутат Госдумы: «Убежден, что главная задача государства в отношении детей — это защита детства и юношества от грязи мира, сбережение детской чистоты, ограждение наших детей от тлетворных и опасных явлений. И в данном случае наша общая задача — не допустить выхода этого мюзикла на экраны ни под каким видом».

В связи с этим депутат призвал Мединского организовать допремьерную проверку американского мюзикла. В том случае, если в ленте будет обнаружена пропаганда гомосексуализма и педофилии, фильм необходимо запретить показывать во всех кинотеатрах России, передает РИА Новости.

«Красавица и чудовище» — мюзикл режиссера Билла Кондона. Главные роли сыграли Юэн Макгрегор и Эмма Томпсон. Ранее стало известно, что в этом фильме Disney впервые покажет гомосексуальные отношения.

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