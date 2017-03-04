Диетологи в восторге: россияне полюбили «бараний горох»

Все чаще на прилавках российских магазинов можно встретить баночки с хумусом — закуской, авторство которой оспаривают друг у друга израильтяне и их соседи по Ближнему Востоку.
Хумус делается из нута (другое название «бараний горох»), его теперь тоже продают у нас. Стоит ли покупать? Программа «Еда живая и мертвая» узнала о плюсах и минусах этого продукта.
Эти желто-золотистые горошины, похожие то ли на бобы, то ли на орехи, кормили еще древнейшие цивилизации. В современной жизни они сразу стали популярны среди вегетарианцев — ведь нут, как и другие бобовые, богат растительным белком. Но так ли он на самом деле полезен? Ведь тут содержится еще и небезопасная фитиновая кислота.
Марина Макиша, врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов: «Фитиновая кислота мешает усвоению таких минералов, как магний, кальций, калий, железо и плюс ко всему выводит еще кальций из организма».
Но почему же тогда на Ближнем Востоке этот продукт в таком почете? Здесь нут культивируют уже на протяжении по меньшей мере семи тысячелетий. В одном только Израиле выращивают несколько десятков сортов. И распространяют знания в другие страны — в том числе и в Россию.
Ави Мевурах, фермер: «Я проехал от Саратова до границы с Казахстаном, около двух тысяч километров, и увидел прекрасную чистую землю, без камней, с которыми мы так мучаемся в Израиле. В России отличный климат для выращивания нута, но пока еще не освоена технология, нет даже необходимой техники».
Ави Мевурах — потомственный фермер, и специализация его семьи — именно нут, который и выращивают, и, конечно, едят. Ави даже шутит, что в том числе благодаря нуту, которым легко наесться, он когда-то добился невероятной гибкости — долгие годы был профессиональным танцором в известном коллективе. Вместе с Ави мы заказываем в придорожной закусочной фалафель — второе самое известное помимо хумуса блюдо из нута. Это такой ближневосточный фастфуд — маленькие шарики, похожие на котлетки. На самом деле это смесь нута с травами. Владелец закусочной Ицхак Джейков формует фалафель в машинке и традиционным способом — обычной ложкой — и жарит в масле.
Кстати, питательность нута, возможно, сыграла важную роль в эволюции человечества. Биологи из Еврейского университета в Иерусалиме недавно подсчитали, что в культурном нуте примерно втрое больше, чем в диком, ключевой для мозга аминокислоты триптофана. Это вещество в нашем организме превращается в «гормон счастья» серотонин. А еще нут содержит много пектинов — эти вещества помогают поддерживать в норме кишечную микрофлору. Особенно рекомендуется сочетание с кисломолочными продуктами.
Диетологов растущая популярность хумуса в России радует. Нут — это однозначно продукт со знаком плюс: вкусный, сытный и очень полезный — недаром жители Востока его так любят.
Подробнее — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Эти желто-золотистые горошины, похожие то ли на бобы, то ли на орехи, кормили еще древнейшие цивилизации. В современной жизни они сразу стали популярны среди вегетарианцев — ведь нут, как и другие бобовые, богат растительным белком. Но так ли он на самом деле полезен? Ведь тут содержится еще и небезопасная фитиновая кислота.
Марина Макиша, врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов: «Фитиновая кислота мешает усвоению таких минералов, как магний, кальций, калий, железо и плюс ко всему выводит еще кальций из организма».
Но почему же тогда на Ближнем Востоке этот продукт в таком почете? Здесь нут культивируют уже на протяжении по меньшей мере семи тысячелетий. В одном только Израиле выращивают несколько десятков сортов. И распространяют знания в другие страны — в том числе и в Россию.
Ави Мевурах, фермер: «Я проехал от Саратова до границы с Казахстаном, около двух тысяч километров, и увидел прекрасную чистую землю, без камней, с которыми мы так мучаемся в Израиле. В России отличный климат для выращивания нута, но пока еще не освоена технология, нет даже необходимой техники».
Ави Мевурах — потомственный фермер, и специализация его семьи — именно нут, который и выращивают, и, конечно, едят. Ави даже шутит, что в том числе благодаря нуту, которым легко наесться, он когда-то добился невероятной гибкости — долгие годы был профессиональным танцором в известном коллективе. Вместе с Ави мы заказываем в придорожной закусочной фалафель — второе самое известное помимо хумуса блюдо из нута. Это такой ближневосточный фастфуд — маленькие шарики, похожие на котлетки. На самом деле это смесь нута с травами. Владелец закусочной Ицхак Джейков формует фалафель в машинке и традиционным способом — обычной ложкой — и жарит в масле.
Кстати, питательность нута, возможно, сыграла важную роль в эволюции человечества. Биологи из Еврейского университета в Иерусалиме недавно подсчитали, что в культурном нуте примерно втрое больше, чем в диком, ключевой для мозга аминокислоты триптофана. Это вещество в нашем организме превращается в «гормон счастья» серотонин. А еще нут содержит много пектинов — эти вещества помогают поддерживать в норме кишечную микрофлору. Особенно рекомендуется сочетание с кисломолочными продуктами.
Диетологов растущая популярность хумуса в России радует. Нут — это однозначно продукт со знаком плюс: вкусный, сытный и очень полезный — недаром жители Востока его так любят.
Подробнее — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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