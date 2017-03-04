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  • 04.03, 11:36

Неизвестный угрожает взорвать газ в пятиэтажке на севере Москвы

2 комментария

Неизвестный угрожает взорвать газ в пятиэтажке на севере Москвы

Неизвестный угрожает взорвать газ в пятиэтажке на севере Москвы

На севере Москвы мужчина угрожает взорвать газ в пятиэтажном жилом доме. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, мужчина стоит в окне пятиэтажного дома на улице Мишина и угрожает, что взорвет газ. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они ведут с мужчиной переговоры.

Источник: «Мужчина стоит в окне и угрожает взорвать газ в доме №42 на улице Мишина».

Источник также добавил, что в настоящее время к дому прибыли сотрудники всех экстренных служб столицы.

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