Неизвестный угрожает взорвать газ в пятиэтажке на севере Москвы

На севере Москвы мужчина угрожает взорвать газ в пятиэтажном жилом доме. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, мужчина стоит в окне пятиэтажного дома на улице Мишина и угрожает, что взорвет газ. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они ведут с мужчиной переговоры.
Источник: «Мужчина стоит в окне и угрожает взорвать газ в доме №42 на улице Мишина».
Источник также добавил, что в настоящее время к дому прибыли сотрудники всех экстренных служб столицы.
Источник: «Мужчина стоит в окне и угрожает взорвать газ в доме №42 на улице Мишина».
Источник также добавил, что в настоящее время к дому прибыли сотрудники всех экстренных служб столицы.
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