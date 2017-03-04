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  • 04.03, 13:06
«Здесь такая клоака»: задержанные на Шри-Ланке россияне рассказали об условиях в местной тюрьме. задержание, Шри-Ланка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Здесь такая клоака»: задержанные на Шри-Ланке россияне рассказали об условиях в местной тюрьме

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«Здесь такая клоака»: задержанные на <nobr>Шри-Ланке</nobr> россияне рассказали об условиях в местной тюрьме

«Здесь такая клоака»: задержанные на Шри-Ланке россияне рассказали об условиях в местной тюрьме

«Здесь такая клоака»: задержанные на <nobr>Шри-Ланке</nobr> россияне рассказали об условиях в местной тюрьме

    Посольство РФ в Шри-Ланке сообщило о скором возвращении задержанных российских серферов на родину. Поступила информация, что они вылетят в Россию во вторник.

    Власти Шри-Ланки задержали 9 россиян и предъявили им обвинения в нарушении миграционного законодательства. Но наши соотечественники уверены, что все дело в их бизнесе на острове. У троих арестованных там своя школа серфинга. Мечта, а не работа: ласковые волны Индийского океана, солнце и пляж. Все изменилось в одно мгновение.

    Михаил Степаненко, задержанный: «Вот в каком прекрасном лагере мы будем жить скоро, здесь мы будем проводить время».

    Кадры на мобильный телефон, пока еще не отобранный полицейскими, в тюрьме Шри-Ланки снял Михаил Степаненеко, один из 9 задержанных российских серферов. Условия, мягко говоря, спартанские: тюрьма переполнена, заключенные спят на полу, в передвижении люди ограничены, повсюду решетки.

    Алексей Нечетанов, задержанный: «Здесь такая клоака, куда люди попадают и где они пропадают. Мы на самом деле здесь сидим не с какими-то заключенными. Здесь приличные люди, состоятельные они задержаны в таком же ключе — по беспределу».

    Как передает корреспондент НТВ Евгений Голованов, поводом для задержания российских граждан, по предварительной информации, послужило якобы нарушение визового режима. Еще 27 февраля полицейские заявились на виллу, которую снимали серферы, и после проверки документов без объяснения причины у всех изъяли паспорта. По прошествии нескольких дней попытка вернуть их в паспортном столе закончилась арестом.

    Михаил Степаненко: «Сейчас у меня отняли паспорт и поместили в помещение, не знаю, для нелегальных эмигрантов, в котором непонятно сколько меня продержат потому что никакой информации не дали. Причина моего задержания и перемещения сюда тоже неизвестна. Никаких объяснений, официальных документов нам не дали».

    Сами серферы уверены, что задержание связано непосредственно с их бизнесом. Трое россиян владеют компанией на южном побережье, предоставляющей услуги для туристов, желающих обучиться катанию на серфе. Были опасения, что после инцидента, произошедшего в тюрьме, освободить российских граждан будет сложнее.

    Алексей Нечетанов: «Девушка оттолкнула полицейского, потому что он ее взял за руку. Они этот инцидент зафиксировали и написали жалобу на нас в полицию о том, что мы оказали сопротивление и неподчинение властям».

    А это уже совсем другая статья. И наказание по ней может грозить куда более серьезное.

    Алексей Нечетанов: «Есть возможность совершить экстренную депортацию. Сейчас мы пытаемся призвать все СМИ для этого, чтобы не дошло дело до суда и мы уехали отсюда все».

    В посольстве РФ в Шри-Ланке уже сообщили, что задержанные россияне будут освобождены в понедельник, а во вторник они покинут страну.

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