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  • 04.03, 11:36

Китай увеличит военный бюджет на 7% в 2017 году

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Китай увеличит военный бюджет на 7% в 2017 году

Китай увеличит военный бюджет на 7% в 2017 году

Власти КНР приняли решение на 7% увеличить военный бюджет страны в 2017 году. Это сумма составит 1,3% от ВВП Китая.

По словам официального представителя Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин, таким образом Китай упрочит свое второе место в рейтинге самых крупных военных бюджетов мира, уступая лишь США.

При этом Фу Ин подчеркнула, что увеличение вложений в военную сферу связано исключительно с вопросом обеспечения государственной безопасности страны и не является угрозой или противостоянием другим государствам.

Фу Ин, представитель Всекитайского собрания народных представителей: «США думают, что Китай может улучшить свое положение или превзойти США в плане повышения боеспособности, но на самом деле Китай, являясь развивающимся государством, очень сильно отстает от США в этом плане. Тем не менее дальнейшее развитие военного строительства страны — это потребность обеспечения безопасности нашего государства и суверенитета».

Чиновница также добавила, что в настоящее время Китай обладает достаточными силами и возможностями, чтобы обеспечить мир и стабильность в Южно-Китайском море, и выступает за решение существующих территориальных споров посредством диалога, передает РИА Новости.

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