Под Саратовом при пожаре в двухэтажке погибли двое мужчин, пятеро пострадали

В Энгельсе САратовской области загорелся двухэтажный жилой дом. Жертвами пожара стали два человека, еще пятеро пострадали.
Возгорание началось на втором этаже двухэтажного здания на улице Инструментальный тупик в городе Энгельсе около 00:40 в субботу. В загоревшемся помещении в это время находились семеро мужчин, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального центра медицины катастроф (ЦМС).
По словам собеседника агентства, в результате ЧП погибли мужчины 23 и 26 лет. Пять человек с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы в региональный Центр комбустиологии.
Представитель ЦМС: «Один из пострадавших, мужчина 45 лет, находится в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин, 20 и 46 лет, в состоянии средней степени тяжести. Двое — в удовлетворительном, они уже отпущены на амбулаторное лечение».
Сообщается, что площадь пожара составила 45 кв. метров. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
По словам собеседника агентства, в результате ЧП погибли мужчины 23 и 26 лет. Пять человек с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы в региональный Центр комбустиологии.
Представитель ЦМС: «Один из пострадавших, мужчина 45 лет, находится в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин, 20 и 46 лет, в состоянии средней степени тяжести. Двое — в удовлетворительном, они уже отпущены на амбулаторное лечение».
Сообщается, что площадь пожара составила 45 кв. метров. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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