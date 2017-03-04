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  • 04.03, 10:04

На Байкале во время соревнований альпинистка сорвалась со скалы и погибла

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На Байкале во время соревнований альпинистка сорвалась со скалы и погибла

На Байкале во время соревнований альпинистка сорвалась со скалы и погибла

На берегу озера Байкал во время соревнований по альпинистским восхождениям погибла девушка-альпинистка.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области, девушка сорвалась со скалы во время подъема у Старой Ангасолки. На помощь пострадавшей пришли спасатели. Они повезли девушку в больницу райцентра Слюдянка, но по дороге альпинистка скончалась от травм.

Сообщается, что девушке было 27 лет. На соревнования она приехала из Бишкека, но является гражданкой России, передает «Интерфакс».

Соревнования по альпинистским восхождениям «Байкализм» включают в себя восхождение от берега или дорожного полотна до верха крутой части склона в условиях низких гор с использованием альпинистской техники и тактики. В соревнованиях участвуют более 40 спортсменов.

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