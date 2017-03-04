«Психологический барьер сломлен»: спецпосланник ООН подвел итог переговоров в Женеве

В межсирийских переговорах сломлен «психологический барьер». Такой итог встречам в Женеве подвел спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.
Очередной раунд консультаций завершился в Женеве. Прорыва на нем не произошло, но участникам все же удалось достичь определенного прогресса. Для объединения групп сирийской оппозиции, а их несколько, создали одну основу. Это в дальнейшем облегчит принятие решений.
Как заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, «наша задача — двигаться к прямым переговорам между правительством и оппозицией».
Стаффан Де Мистура, специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии: «Конечно, у нас были раздельные встречи, но психологический барьер был сломлен. Возможно только политическое решение по выходу из кризиса. Но оно должно соответствовать законным ожиданиям сирийского народа».
Переговоры в Женеве состоялись после 10-месячного перерыва, во многом благодаря встречам в Астане. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов, который также всю неделю проводил консультации в Женеве. Следующий раунд переговоров по сирийскому вопросу должен пройти снова в столице Казахстана.
Как заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, «наша задача — двигаться к прямым переговорам между правительством и оппозицией».
Стаффан Де Мистура, специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии: «Конечно, у нас были раздельные встречи, но психологический барьер был сломлен. Возможно только политическое решение по выходу из кризиса. Но оно должно соответствовать законным ожиданиям сирийского народа».
Переговоры в Женеве состоялись после 10-месячного перерыва, во многом благодаря встречам в Астане. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов, который также всю неделю проводил консультации в Женеве. Следующий раунд переговоров по сирийскому вопросу должен пройти снова в столице Казахстана.
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