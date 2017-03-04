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  • 04.03, 11:36
Аргентинская столица превратилась в большой тату-салон. Аргентина, Буэнос-Айрес, татуировки, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Аргентинская столица превратилась в большой тату-салон

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Аргентинская столица превратилась в большой тату-салон

Аргентинская столица превратилась в большой <nobr>тату-салон</nobr>

    В Буэнос-Айресе открылся XIII международный фестиваль татуировок.

    Мероприятие напоминает один большой тату-салон. На открытие пришли несколько тысяч человек. Большинство участников — известные мастера, у которых любой желающий может сделать себе татуировку.

    Шоу будет идти несколько дней, каждый из которых посвящен определенному стилю. Под занавес фестиваля организаторы решили устроить конкурс на лучшую работу и выбрать «Мисс тату — 2017».

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