Аргентинская столица превратилась в большой тату-салон

В Буэнос-Айресе открылся XIII международный фестиваль татуировок.

Мероприятие напоминает один большой тату-салон. На открытие пришли несколько тысяч человек. Большинство участников — известные мастера, у которых любой желающий может сделать себе татуировку.



Шоу будет идти несколько дней, каждый из которых посвящен определенному стилю. Под занавес фестиваля организаторы решили устроить конкурс на лучшую работу и выбрать «Мисс тату — 2017».