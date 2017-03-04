Скорая на Урале не довезла больного ребенка до клиники из-за конфликта с его отцом

Обстоятельства нового громкого скандала с участием скорой помощи проверяет прокуратура на Урале. Житель Екатеринбурга обвиняет медиков в том, что на полпути к больнице они высадили его и его заболевшего
7-летнего сына из машины на мороз. Однако у врачей другая версия произошедшего.
Ребенок жаловался на боли в животе, поднялась высокая температура. Медики, по словам родителей, сами настояли на госпитализации, но до инфекционного отделения не довезли. По пути в больницу между отцом мальчика и водителем скорой вспыхнул конфликт. Шоферу якобы не понравилось, что маленький пациент попросил глоток свежего воздуха.
Вячеслав Ларцев, «Мы вышли свежим воздухом подышать. Он берет и уезжает. Я побежал за ним. Кричу: тормози, ты куда? Он уехал»
Историю о том, как бригада медиков бросила его на объездной дороге с больным ребенком на руках, Вячеслав Ларцев изложил в полиции. В заявлении он пожаловался и на нерасторопность фельдшеров. Врачи приехали спустя 3,5 часа после вызова, а потом водитель якобы выбрал не самый удачный путь до стационара.
Вячеслав Ларцев: «Он выбрал самый длинный путь. Меня вообще просто от такой ситуации трясло. Первый раз в жизни столкнулся. Я в тумане как будто был».
Насколько серьезным было возмущение отца, теперь можно судить по разбитому автомобилю скорой. Машина стоит в гараже в ожидании ремонта. С утра на станции скорой помощи выслушивают претензии, мол, а как же клятва Гиппократа. Но все обвинения в свой адрес медики называют абсурдом.
Артём Тарасов: «Судя по автомобилю, водитель сделал правильно, что остановился, потому что дальше ехать в такой ситуации нельзя».
По версии водителя, единственный, кто подверг в ту ночь здоровье мальчика опасности, — это отец ребенка. Он вызвался сопровождать сына в больницу в нетрезвом состоянии и неожиданно впал в ярость, потребовал остановить автомобиль и, кажется, был готов выпрыгнуть из него на ходу. Спасение бегством руководство станции скорой помощи не осуждает и вспоминает о том, насколько часто медики становятся жертвами нападений.
Алексей Николаев, заместитель главного врача станции скорой помощи: «Все помнят этот нашумевший на всю страну случай, когда в Екатеринбурге избили реанимационную бригаду. Это закончилось уголовным делом и судом. Один из участников получил даже приличный срок, остальные отделались легким испугом».
Как передает корреспондент Ольга Зенкова, в новом конфликте тоже будут разбираться следователи. Домой отец с сыном возвращались на попутках. Медики прислали к ним другую бригаду скорой, но повторно ехать в больницу родители отказались. Для ребенка, к счастью, эта история закончилась благополучно. Колики и высокая температура оказались следствием банального ОРВИ. Пока весь город обсуждает его несостоявшуюся госпитализацию, маленький Кирилл идет на поправку.
Вячеслав Ларцев, «Мы вышли свежим воздухом подышать. Он берет и уезжает. Я побежал за ним. Кричу: тормози, ты куда? Он уехал»
Историю о том, как бригада медиков бросила его на объездной дороге с больным ребенком на руках, Вячеслав Ларцев изложил в полиции. В заявлении он пожаловался и на нерасторопность фельдшеров. Врачи приехали спустя 3,5 часа после вызова, а потом водитель якобы выбрал не самый удачный путь до стационара.
Вячеслав Ларцев: «Он выбрал самый длинный путь. Меня вообще просто от такой ситуации трясло. Первый раз в жизни столкнулся. Я в тумане как будто был».
Насколько серьезным было возмущение отца, теперь можно судить по разбитому автомобилю скорой. Машина стоит в гараже в ожидании ремонта. С утра на станции скорой помощи выслушивают претензии, мол, а как же клятва Гиппократа. Но все обвинения в свой адрес медики называют абсурдом.
Артём Тарасов: «Судя по автомобилю, водитель сделал правильно, что остановился, потому что дальше ехать в такой ситуации нельзя».
По версии водителя, единственный, кто подверг в ту ночь здоровье мальчика опасности, — это отец ребенка. Он вызвался сопровождать сына в больницу в нетрезвом состоянии и неожиданно впал в ярость, потребовал остановить автомобиль и, кажется, был готов выпрыгнуть из него на ходу. Спасение бегством руководство станции скорой помощи не осуждает и вспоминает о том, насколько часто медики становятся жертвами нападений.
Алексей Николаев, заместитель главного врача станции скорой помощи: «Все помнят этот нашумевший на всю страну случай, когда в Екатеринбурге избили реанимационную бригаду. Это закончилось уголовным делом и судом. Один из участников получил даже приличный срок, остальные отделались легким испугом».
Как передает корреспондент Ольга Зенкова, в новом конфликте тоже будут разбираться следователи. Домой отец с сыном возвращались на попутках. Медики прислали к ним другую бригаду скорой, но повторно ехать в больницу родители отказались. Для ребенка, к счастью, эта история закончилась благополучно. Колики и высокая температура оказались следствием банального ОРВИ. Пока весь город обсуждает его несостоявшуюся госпитализацию, маленький Кирилл идет на поправку.
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