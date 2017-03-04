Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.03, 10:04
Скорая на Урале не довезла больного ребенка до клиники из-за конфликта с его отцом. Екатеринбург, больницы, врачи, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Скорая на Урале не довезла больного ребенка до клиники из-за конфликта с его отцом

1 комментарий
Скорая на Урале не довезла больного ребенка до клиники <nobr>из-за</nobr> конфликта с его отцом

Скорая на Урале не довезла больного ребенка до клиники из-за конфликта с его отцом

Скорая на Урале не довезла больного ребенка до клиники <nobr>из-за</nobr> конфликта с его отцом

    Обстоятельства нового громкого скандала с участием скорой помощи проверяет прокуратура на Урале. Житель Екатеринбурга обвиняет медиков в том, что на полпути к больнице они высадили его и его заболевшего 7-летнего сына из машины на мороз. Однако у врачей другая версия произошедшего.

    Ребенок жаловался на боли в животе, поднялась высокая температура. Медики, по словам родителей, сами настояли на госпитализации, но до инфекционного отделения не довезли. По пути в больницу между отцом мальчика и водителем скорой вспыхнул конфликт. Шоферу якобы не понравилось, что маленький пациент попросил глоток свежего воздуха.

    Вячеслав Ларцев, «Мы вышли свежим воздухом подышать. Он берет и уезжает. Я побежал за ним. Кричу: тормози, ты куда? Он уехал»

    Историю о том, как бригада медиков бросила его на объездной дороге с больным ребенком на руках, Вячеслав Ларцев изложил в полиции. В заявлении он пожаловался и на нерасторопность фельдшеров. Врачи приехали спустя 3,5 часа после вызова, а потом водитель якобы выбрал не самый удачный путь до стационара.

    Вячеслав Ларцев: «Он выбрал самый длинный путь. Меня вообще просто от такой ситуации трясло. Первый раз в жизни столкнулся. Я в тумане как будто был».

    Насколько серьезным было возмущение отца, теперь можно судить по разбитому автомобилю скорой. Машина стоит в гараже в ожидании ремонта. С утра на станции скорой помощи выслушивают претензии, мол, а как же клятва Гиппократа. Но все обвинения в свой адрес медики называют абсурдом.

    Артём Тарасов: «Судя по автомобилю, водитель сделал правильно, что остановился, потому что дальше ехать в такой ситуации нельзя».

    По версии водителя, единственный, кто подверг в ту ночь здоровье мальчика опасности, — это отец ребенка. Он вызвался сопровождать сына в больницу в нетрезвом состоянии и неожиданно впал в ярость, потребовал остановить автомобиль и, кажется, был готов выпрыгнуть из него на ходу. Спасение бегством руководство станции скорой помощи не осуждает и вспоминает о том, насколько часто медики становятся жертвами нападений.

    Алексей Николаев, заместитель главного врача станции скорой помощи: «Все помнят этот нашумевший на всю страну случай, когда в Екатеринбурге избили реанимационную бригаду. Это закончилось уголовным делом и судом. Один из участников получил даже приличный срок, остальные отделались легким испугом».

    Как передает корреспондент Ольга Зенкова, в новом конфликте тоже будут разбираться следователи. Домой отец с сыном возвращались на попутках. Медики прислали к ним другую бригаду скорой, но повторно ехать в больницу родители отказались. Для ребенка, к счастью, эта история закончилась благополучно. Колики и высокая температура оказались следствием банального ОРВИ. Пока весь город обсуждает его несостоявшуюся госпитализацию, маленький Кирилл идет на поправку.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru