В Северной Осетии директор ДК ради спасения центра досуга начал выращивать капусту

Культуре в Северной Осетии помогает сельское хозяйство. Чтобы вдохнуть новую жизнь в обветшалое здание центра досуга, его директор занялся фермерством, а деньги, вырученные от продажи урожая, тратит на ремонт ДК.

Дом культуры в поселке Цалык спасает его директор. Около 10 лет Руслан Музаев проработал наездником и акробатом в известном цирке, объездил полмира, а, вернувшись в родное село, был потрясен условиями, в которых занимались дети. В здании протекала крыша, прогнили полы, частично обвалились стены. Старейшины ему предложили возглавить дом культуры. Отказать аксакалам в их просьбе Музаев не смог.



Дом культуры — единственное место досуга для жителей сразу трех сел. Здание никогда не ремонтировалось. Местные власти лишь исправно платят зарплату двум работникам. Причем Руслан выполняет обязанности директора, завхоза, педагога по вокалу, танцам, музыке, а также ведет кружки и спортивные секции.



Виктор Исаков, местный житель: «Люди стали здесь собираться, молодежь приходит, там теннисные столы стоят, ребята занимаются. Русик работает от души».



Половину своей зарплаты, а это около 15 тысяч рублей, мужчина ежемесячно тратит на нужды дома культуры. В актовом зале недавно заменили все окна, в стенах залатали сквозные дыры, а на сцене установили новые декорации. Мужчина признается, что денег едва хватает, чтобы сделать хотя бы косметический ремонт, а еще необходимо вложить сотни тысяч рублей.



Как выяснил корреспондент НТВ Омар Магомедов, просьбы выделить деньги для нужд дома культуры районные чиновники проигнорировали. Тогда по совету друзей Руслан начал обрабатывать землю бывшего колхоза. В качестве эксперимента посадил капусту. Каково же было удивление односельчан, когда выяснилось, что с двух гектаров земли педагогу удалось получить рекордные 100 тонн урожая. Недавно продали первые 5 тонн. Собранные деньги директор-земледелец направит на капитальный ремонт ДК.