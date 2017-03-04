Лучшие повара мира съехались на гастрономический фестиваль в Сочи

В Сочи открылся самый вкусный фестиваль. Гурманы со всего мира собрались в горах, где знаменитые мастера высокой кухни готовят из краснодарских продуктов.

Удивить требовательную публику сейчас крайне сложно. Но организаторы гастрономического фестиваля все же рискнули. И не прогадали. Именно за умением удивлять и удивляться в Сочи приехала почти тысяча человек.



Здесь готовят самые простые блюда из самых простых ингредиентов. 15 поваров со всего мира за 4 дня покажут и расскажут, как из крапивы сделать произведение искусства, а также почему гости ресторанов все больше внимания обращают на локальную кухню.



Главная идея гастрономического фестиваля заключается в использовании местных продуктов. Об этом на мастер-классах фестиваля рассказывают лучшие шеф-повара мира, продвигая новый тренд в высокой кухне. Подробности — в репортаже корреспондента Андрея Михайлова