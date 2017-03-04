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  • 04.03, 10:04
Лучшие повара мира съехались на гастрономический фестиваль в Сочи. Сочи, еда, продукты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лучшие повара мира съехались на гастрономический фестиваль в Сочи

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Лучшие повара мира съехались на гастрономический фестиваль в Сочи

Лучшие повара мира съехались на гастрономический фестиваль в Сочи

Лучшие повара мира съехались на гастрономический фестиваль в Сочи

    В Сочи открылся самый вкусный фестиваль. Гурманы со всего мира собрались в горах, где знаменитые мастера высокой кухни готовят из краснодарских продуктов.

    Удивить требовательную публику сейчас крайне сложно. Но организаторы гастрономического фестиваля все же рискнули. И не прогадали. Именно за умением удивлять и удивляться в Сочи приехала почти тысяча человек.

    Здесь готовят самые простые блюда из самых простых ингредиентов. 15 поваров со всего мира за 4 дня покажут и расскажут, как из крапивы сделать произведение искусства, а также почему гости ресторанов все больше внимания обращают на локальную кухню.

    Главная идея гастрономического фестиваля заключается в использовании местных продуктов. Об этом на мастер-классах фестиваля рассказывают лучшие шеф-повара мира, продвигая новый тренд в высокой кухне. Подробности — в репортаже корреспондента Андрея Михайлова

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