Португальские депутаты признали голодомор «геноцидом украинского народа»

Порошенко поблагодарил парламент Португалии, признавший трагедию
1930-х годов «геноцидом украинского народа».
Как пишут португальские СМИ, с соответствующие инициативой выступили представители Социал-демократической партии Португалии, предложившие осудить «все формы тоталитаризма и все преступления против человечности, такие как в 1930-е годы на Украине».
Депутаты Социалистической партии Португалии во время дебатов напомнили, что нельзя приравнивать друг к другу нацизм и коммунизм, поскольку они несопоставимы и воздержались от голосования.
Парламентарии из Португальской коммунистической партии проголосовали «против». Представитель компартии Антониу Филипе напомнил, что жертвами массового голода в 1930-е годы стали не только жители Украины, но и других регионов советской России и даже Польши.
Президент Украины Пётр Порошенко написал в своей странице в Facebook,
что благодарен за признание парламентом Португалии голодомора геноцидом украинского народа.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Сегодня парламент Португалии признал голодомор 1932–1933 геноцидом украинского народа. Спасибо за это решение».
Напомним, на Украине действует закон, который признает голод 1932–1933 годов, охвативший все регионы СССР, включая Северный Кавказ, Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал «геноцидом украинского народа». Порошенко и ранее успел отличиться заявлениями о том, что голодомор, это «проявление многовековой гибридной войны, которую Россия ведет против Украины».
В России идеи Киева расценивают, как попытку политизировать историю для нагнетания враждебности в отношениях между двумя странами, напоминает РИА Новости.
Депутаты Социалистической партии Португалии во время дебатов напомнили, что нельзя приравнивать друг к другу нацизм и коммунизм, поскольку они несопоставимы и воздержались от голосования.
Парламентарии из Португальской коммунистической партии проголосовали «против». Представитель компартии Антониу Филипе напомнил, что жертвами массового голода в 1930-е годы стали не только жители Украины, но и других регионов советской России и даже Польши.
Президент Украины Пётр Порошенко написал в своей странице в Facebook,
что благодарен за признание парламентом Португалии голодомора геноцидом украинского народа.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Сегодня парламент Португалии признал голодомор 1932–1933 геноцидом украинского народа. Спасибо за это решение».
Напомним, на Украине действует закон, который признает голод 1932–1933 годов, охвативший все регионы СССР, включая Северный Кавказ, Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал «геноцидом украинского народа». Порошенко и ранее успел отличиться заявлениями о том, что голодомор, это «проявление многовековой гибридной войны, которую Россия ведет против Украины».
В России идеи Киева расценивают, как попытку политизировать историю для нагнетания враждебности в отношениях между двумя странами, напоминает РИА Новости.
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