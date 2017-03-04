Совет «Главной дороги»: как безопасно обгонять машины на нечищеной трассе

Часто приходится ехать по нечищеной дороге, когда под снегом промерзший асфальт или лед. Если впереди автомобиль еле едет, а нужно поспешить, приходится обгонять. Водителям нужно знать, как это делать безопасно.
На заснеженной трассе перестраиваться и тем более обгонять нужно только при крайней необходимости. Разное покрытие под колесами — и машину уже не удержать. Пока едешь прямо — все хорошо, но чуть сместишься в сторону — авто может развернуть.
Движения рулем при перестроении и обгоне лучше отрабатывать на линейной змейке. В автошколе змейку проходят на первой и второй передаче. Водители жмутся к конусам и на дороге, не оставляя себе пространства для маневра. Типичная ошибка — вращать руль влево-вправо без стабилизации машины. Прямые участки между поворотами — это есть стабилизация. Нужно повернуть руль и коротко зафиксировать в прямом положении.
Во время обгона по снежной колее при пересечении каждого снежного бруствера колеса нужно выровнять, чтобы зацепиться за дорогу. Обгон состоит из 4 фаз. Надо идти в своей колее, перестроиться левыми колесами во встречную колею, держать руль прямо, чтобы стабилизировать машину, и нова плавно перестроиться во встречную полосу уже всеми колесами, поставить руль прямо и обгон. Возвращаться в свою полосу нужно в два этапа. Подробнее о том, как безопасно передвигаться по нечищеным трассам, смотрите в программе «Главная дорога».
Движения рулем при перестроении и обгоне лучше отрабатывать на линейной змейке. В автошколе змейку проходят на первой и второй передаче. Водители жмутся к конусам и на дороге, не оставляя себе пространства для маневра. Типичная ошибка — вращать руль влево-вправо без стабилизации машины. Прямые участки между поворотами — это есть стабилизация. Нужно повернуть руль и коротко зафиксировать в прямом положении.
Во время обгона по снежной колее при пересечении каждого снежного бруствера колеса нужно выровнять, чтобы зацепиться за дорогу. Обгон состоит из 4 фаз. Надо идти в своей колее, перестроиться левыми колесами во встречную колею, держать руль прямо, чтобы стабилизировать машину, и нова плавно перестроиться во встречную полосу уже всеми колесами, поставить руль прямо и обгон. Возвращаться в свою полосу нужно в два этапа. Подробнее о том, как безопасно передвигаться по нечищеным трассам, смотрите в программе «Главная дорога».
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