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  • 04.03, 10:04
Доставленных из Донбасса тяжелобольных детей разместили в клиниках двух столиц. ДНР, Украина, дети и подростки, здоровье, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Доставленных из Донбасса тяжелобольных детей разместили в клиниках двух столиц

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Доставленных из Донбасса тяжелобольных детей разместили в клиниках двух столиц

Доставленных из Донбасса тяжелобольных детей разместили в клиниках двух столиц

Доставленных из Донбасса тяжелобольных детей разместили в клиниках двух столиц

    В Москву и Петербург спецбортом МЧС доставили на лечение тяжелобольных детей из Донбасса.

    Эвакуация организована совместно с фондом «Справедливая помощь», который возглавляла Елизавета Глинка. Детей привезли в Ростов-на-Дону, туда за ними отправился оснащенный медицинским оборудованием самолет Ил-76.

    Девять маленьких пациентов доставлены в Пулково, еще трое — на подмосковный аэродром Раменское. У всех детей тяжелые недуги, все они нуждаются в срочной и высокотехнологичной медицинской помощи. Самому маленькому пациенту всего 3 месяца, самому старшему — 15 лет. Сейчас все они размещены в клиниках Москвы и Петербурга.

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