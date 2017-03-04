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  • 04.03, 08:34

Упавшая с крыши ледяная глыба сломала калужскому школьнику ногу

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Упавшая с крыши ледяная глыба сломала калужскому школьнику ногу

Упавшая с крыши ледяная глыба сломала калужскому школьнику ногу

Упавшая с крыши ледяная глыба сломала калужскому школьнику ногу

В Калуге следователи выясняют обстоятельства падения глыбы льда. Она рухнула на школьников прямо в центре города.

ЧП произошло накануне, когда дети возвращались домой с занятий. Когда они проходили мимо одного из зданий, с крыши внезапно сорвалась наледь. Большие осколки упали на одного из мальчиков.

Очевидцы оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду скорой. Сейчас ребенок находится в больнице с перелом ноги. В момент схода льда с крыши опасное место не было огорожено специальными лентами. Теперь предстоит выяснить, почему произошла трагедия и кто в ней виноват.

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