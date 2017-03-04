Полиция задержала в Чите серийного убийцу

В Чите задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии убийств в Забайкальском крае.
Сообщение пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю: «Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю и следственных органов установили причастность жителя Читы к совершению четырех убийств. Подозреваемый 1977 года рождения помещен в изолятор временного содержания. Сотрудники уголовного розыска и следствия не исключают, что мужчина может иметь отношение и к другим убийствам, совершенным в Забайкалье».
В полиции напомнили о серии убийств, совершенных в Чите с 2003 по 2006 годы. Речь идет как минимум о трех убийствах. Все жертвы преступления — молодые девушки, убитые с особой жестокостью. Преступления вызвали широкий общественный резонанс.
Подозреваемого задержали в феврале по подозрению в убийстве мужчины, совершенном в сентябре 2016 года. Преступление было совершено на берегу реки Ингода. Мужчину убили, чтобы завладеть его автомобилем. Ведется расследование, пишет ТАСС.
В полиции напомнили о серии убийств, совершенных в Чите с 2003 по 2006 годы. Речь идет как минимум о трех убийствах. Все жертвы преступления — молодые девушки, убитые с особой жестокостью. Преступления вызвали широкий общественный резонанс.
Подозреваемого задержали в феврале по подозрению в убийстве мужчины, совершенном в сентябре 2016 года. Преступление было совершено на берегу реки Ингода. Мужчину убили, чтобы завладеть его автомобилем. Ведется расследование, пишет ТАСС.
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