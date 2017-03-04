Водители с видеорегистраторами объявили войну автохамам

Многие водители устали от хамства на дороге. Необязательно вызывать и ждать инспекторов, с нарушителями можно законно бороться и самостоятельно. Для этого нужно снимать то, что вытворяют лихачи.
В Мурманске владелец BMW устроил опасные гонки, чтобы проучить всех, кто попался ему на пути. Первым он наказал автора видео — протиснулся справа на сужении дороги и подрезал. Следующей оказалась «Лада». Лихач обогнал ее по встречной, пересек сплошную и ударил по тормозам. Но второй водитель принял вызов и попытался ответить тем же — решил атаковать с встречной. Появившуюся в Интернете запись внимательно изучили в полиции.
Ольга Ратова, инспектор по особым поручениям УМВД России по Мурманской области: «Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении водителя BMW».
Лихачу грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на 4–6 месяцев.
В Сети появился ролик, на котором в час пик по центру Саратова мчится черная «Нива». Водитель, объезжая пробку, пересекает две сплошные линии и, распугивая встречных, летит вперед на красный. Запись была размещена на одном из городских порталов, где ее увидели инспекторы. Водителя нашли и оштрафовали.
Ирина Синюк, старший инспектор отделения БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Саратовской области: «Сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе ведется мониторинг средств массовой информации на предмет выявления нарушений правил дорожного движения. Благодаря записи неравнодушного свидетеля нарушитель был выявлен и привлечен к ответственности».
Если снимать выходки автохамов, они будут бояться нарушать, ведь рядом едет гражданин, кому не все равно. Подробнее о том, как бороться с лихачами на трассах, смотрите в программе «Главная дорога».
Ольга Ратова, инспектор по особым поручениям УМВД России по Мурманской области: «Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении водителя BMW».
Лихачу грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на 4–6 месяцев.
В Сети появился ролик, на котором в час пик по центру Саратова мчится черная «Нива». Водитель, объезжая пробку, пересекает две сплошные линии и, распугивая встречных, летит вперед на красный. Запись была размещена на одном из городских порталов, где ее увидели инспекторы. Водителя нашли и оштрафовали.
Ирина Синюк, старший инспектор отделения БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Саратовской области: «Сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе ведется мониторинг средств массовой информации на предмет выявления нарушений правил дорожного движения. Благодаря записи неравнодушного свидетеля нарушитель был выявлен и привлечен к ответственности».
Если снимать выходки автохамов, они будут бояться нарушать, ведь рядом едет гражданин, кому не все равно. Подробнее о том, как бороться с лихачами на трассах, смотрите в программе «Главная дорога».
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